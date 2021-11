Psihoterapeut, da sau ba? Ai nevoie, dar ai si prejudecati. Daniel Ivan te poate ajuta

Viata este un amalgam de sentimente, de trairi si experiente. Partea mai putin placuta este ca nu toate sunt placute, unele pot fi chiar traumatizante. Poate ca divortul parintilor te-a afectat foarte mult, poate ca au existat violente in familie sau poate chiar tu ai trecut la randul tau prin astfel de momente, cert este ca fiecare fiecare om este diferit si simte diferit.Unii trec mai usor peste aceste episoade si iau partea buna din ele, pentru altii sunt niste traume de care efectiv nu pot trece. Iar de aici viata personala, cea profesionala poate fi afectata serios. Dispare increderea in sine, devin anxiosi, sunt mai retrasi si pot ajunge chiar la depresie. Poate ca isi doresc ajutor, dar nu stiu cui sa i-l ceara sau poate ca nu au puterea sa recunoasca ca au nevoie de un psihoterapeut Bucuresti Ce trebuie sa stim este ca psihoterapia este o investitie in propria persoana pe termen lung, am putea spune ca este chiar un serviciu de sanatate, aceasta fiind extrem de importanta pentru noi. Daca atunci cand avem o problema de natura emotionala sau comportamentala si nu ne gandim sa o rezolvam, aceasta se poate agrava ceea ce inseamna ca ne va afecta intr-un mod major calitatea vietii.Pe principul oamenii “slabi” merg la psiholog, cei puternici si le rezolva singuri, multi considera ca astfel de sedinte sunt o pierdere de timp si de bani. Trebuie sa intelegem faptul ca terapia este un proces ce are scopul de a schimba, dar si de a rezolva cauza problemelor.Spre exemplu, daca ai o problema de natura medicala, mergi la un medic de specialitate si ai incredere ca te va ajuta sa iti rezolvi problema. De ce nu ar fi acelasi lucru si atunci cand ai problema de natura emotionala? Asa cum unele probleme de sanatate nu pot rezolvate acasa si avem nevoie de sfatul si tratamentul unui medic, acelasi lucru se intampla si cu problemele emotionale. Acest lucru nu inseamna ca suntem slabi, ci mai degraba curajosi pentru ca ne dorim sa schimbam anumite lucruri care ne afecteaza.Se spune cea mai grea munca este sa lucrezi cu omul. Tocmai de aceea, psihterapeutii urmeaza o scoala, o facultate si cursuri speciale in acest sens pentru a putea empatiza cu noi si sa ne ajute in rezolvarea problemelor.Sunt cei care pot intelege prin ceea ce trecem fara sa ne judece sau sa isi faca idei preconcepute de noi. Terapiile au rolul sa ne ajute, nicidecum sa ne simtim criticati sau judecati. Daniel Ivan cu site-ul danielivan.ro este un psihoterapeut din Bucuresti care ne poate oferi sedinte de calitate si constructive. Are experienta in domeniu si stie cum sa gestioneze anumite situatii.Chiar daca este din Bucuresti asta nu impiedica pe nimeni sa apeleze cu incredere la el. Orele de terapie pot fi sustinute si online, de la distanta, indiferent din ce colt al tarii esti. Psihoterapia este un proces care a fost validat stiintific si care ne ajuta sa vedem cum functioneaza mintea noastra, cum ne putem explora sentimentele, gandurile si emotiile si nu in ultimul rand ne ajuta sa ne cunoastem mai bine.Daniel Ivan ne va ajuta ca in viitor sa devenim proprii nostri psihologi. Asadar, psihoterapia nu este timp pierdut sau bani pierduti, nu este pentru oamenii slabi si nu este judecata. Iar daca ai indoieli in acest sens, da-i o sansa pentru a putea trage singur concluziile.Date de contact: contact@danielivan.ro