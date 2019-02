Pune usturoi sub perna si vei vedea ce se intampla. Efecte ULUITOARE

Poti afla mai multe despre proprietatile usturoiului aici.Dar asta nu este tot. Pune unu-doi catei de usturoi sub perna si vei vedea o multime de efecte uluitoare.Pare, uluitor, intr-adevar. Mai ales ca usturoiul are un miros intepator. Si totusi, alicina pe care o contine usturoiul contribuie la deblocarea canalelor nazale, subtiaza mucusul si contribuie la omai buna drenare a acestuia. Cu alte cuvinte, imbunatatirea respiratiei. Ceea ce inseamna si un somn mai bun.ALTERNATIVAZdrobeste 3-5 catei de usturoi si pune-i intr-o oala cu apa fierbinte. Fa inhalatii, dar fii atent sa nute apropii prea mult de oala, pentru a nu te rani de la aburul fierbinte.Efectul antibacterian al ustoroiului va ajuta la inlaturarea germenilor din mediul in care dormi. Astfel, durata de manifestare a gripei sau racelii se va reduce. Oamenii de stiinta pun tot peseama alicinei acest efect minunat.ALTERNATIVAPoti adauga usturoi si in dieta pentru intarirea sistemului imunitar si prevenirea gripei sau a racelii.Acelasi miros intepator poate fi benefic. Alicina contribuie la calmarea organismului si, daca pui usturoi sub perna, vei adormi mai repede si vei dormi mai bine.ALTERNATIVAAdaugat in dieta, usturoiul va creste aportul de magneziu si potasiu in organism. Ambele minerale joaca un rol vital in sanatatea somnului, ajuta muschii sa se relaxeze si produc substanta GABA. GABA este mesajul corpului ca este timpul sa se relaxeze, iar creierul intra in stadiul de repaos.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.