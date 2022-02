Reguli de aur pe care trebuie sa le respecti pentru un creier sanatos! Sfaturile neurochirurgului Vlad Ciurea

„Creierul este mult mai receptiv atunci când lucrați după un plan bine organizat. Memoria este mai bună, starea de bine, starea aceea de energie pozitivă, este mult mai prezentă. Stările negative, iritările acelea de tipul „oare am uitat ceva?”, ezitările sau inconstanțele se reduc semnificativ. Iar dacă le puneți pe hârtie, într-o agendă și, mai ales, scrise de mână, creierul dumneavoastră va fi mult mai puțin încărcat de reziduuri. Să știți că eu iubesc să scriu de mână zilnic. Este un lucru dovedit faptul că scrisul de mână dezvoltă imaginația, stimulează gândirea, clarifică ideile și îmbunătățește memoria”, a transmis neurochirurgul Vlad Ciurea, doctor în ştiinţe medicale şi profesor universitar.De asemenea, medicul atrage atentia ca somnul este perturbat daca dormim cu telefonul mobil langa noi. Ora ideala pentru a merge la somn este in jur de 22.00. Pentru o odihna cat mai buna, camera in care dormim ar trebui foarte bine aerisita inainte de culcare.„Dați-mi voie să vă dau câteva sfaturi, sunt medic neurochirurg de foarte mulți ani și nu trebuie să vă supărați pe mine dacă vă dezvălui câteva metode de relaxare pentru a avea un creier sănătos și mereu „în formă”. În primul rând, dormiți fără telefonul mobil pe noptieră. Aerisiți bine dormitorul înainte de culcare și nu porniți căldura la maximum. Culcați-vă seara în jurul orei zece, somnul este mai profund înainte de miezul nopții. Să știți, de asemenea, că o carte bună este mai potrivită înainte de culcare decât orice emisiune televizată. Sau orice film artistic. (...) Treziți-vă dimineața devreme. Beți un pahar cu apă, deschideți fereastra, respirați aer curat și, vă recomand, ascultați un pic de muzică. Melodii care vă plac”, a mai precizat neurochirurgul Vlad Ciurea.„Nu uitați că randamentul cel mai bun îl dați în intervalul dintre orele zece și douăsprezece dimineața. Nu săriți peste prânz, dar nu mâncați până când rămâneți sudați de scaun. Iar după-amiaza, faceți un pic de sport. Sau, măcar puțină mișcare în aer liber. Apoi, nu uitați de teatru, operă sau cinema. Iar seara, o cină ușoară, nu mai târziu de ora șapte”, a mai precizat, potrivit romanialibera.ro, Vlad Ciurea.