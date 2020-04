Ridichile: ce beneficii uimitoare au pentru sanatate

Ridichile, numite si vestitorii primaverii, au numeroase beneficii pentru sanatate. Folosite de secole in medicina traditionala chineza, ridichile au fost recunoscute pentru diversele lor virtuti terapeutice: amelioreaza febra, durerile in gat, afectiunile bilei si inflamatiile din corp.Ridichile contin vitamina C, (100 de grame de ridichi asigurand un sfert din necesarul zilnic al organismului), acid folic (6%) si potasiu (5%).De asemenea, au un continut mare de vitamina B6, riboflavina, magneziu, cupru , zinc, fier si calciu. 100 de grame de ridichi contin 1,6 grame de fibre.Cu un continut bogat de vitamina C, ridichile asigura cel putin 14% din necesarul de vitamina C, un antioxidant care combate radicalii liberi si ofera organismului protectie impotriva racelilor de sezon.Citeste continuarea pe diete24.ro