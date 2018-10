S-a demonstrat: Cafeaua iti prelungeste viata! Afla de ce!

Fiecare doua cesti de cafea consumate in plus reduc riscul de mortalitate cu 22%.Studiul a evidentiat o legatura directa intre consumul de cafea si varsta – pentru cei care aveau peste 45 de ani, consumul celor doua cesti aditionale de cafea reduce riscul cu 30%.Cafeaua si bolile cardiovasculareStudiile mai arata ca trei-cinci cesti de cafea consumate pe zi pot reduce riscul mortalitatii bolilor cardiovasculare (CVD) cu pana la 21%, conform cercetarilor prezentate intr-un raport al EuroPRevent, publicat de ISIC, organizatie non-profit dedicata derularii de studii privind legatura dintre „cafea si sanatate”.Concluzia este importanta, dat fiind ca boala coronariana si accidentul vascular cerebral raman principalele cauze de deces in Europa, respectiv 51% dintre decesele inregistrate la femei si 42% la barbati. Cafeaua si cancerulCafeaua nu doar ca prelungeste viata, dar imbunatateste si calitatea acesteia. Cafeaua contine o varietate de compusi naturali care sunt in prezent studiati pentru potentialul lor anti-cancerigen. Studiile au aratat ca reduce riscul de aparitie a cancerului la ficat.“De exemplu, se poate actiona asupra enzimelor hepatice care elimina substantele cancerigene”, conform dr. Stephen Hursting, cercetator la Universitatea din Carolina de Nord Chapel Hill, citat de Asociatia Romana a Cafelei.“Inca nu este posibila determinarea cantitatii sau a modului de preparare care ofera o protectie optima, deoarece cafeaua este consumata in o varietate de moduri.”Cafeaua si diabetulUn alt raport, de data aceasta efectuat de Institutul de Informare pentru Stiinta Cafelei (ISIC), arata ca un consum regulat, moderat - de trei-patru cesti de cafea pe zi - poate reduce riscul cu 25% unei persoane de a dezvolta diabet zaharat de tip