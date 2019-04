S-a demonstrat stiintific: Praful din casa ingrasa

"Acesta este unul dintre primele studii care evalueaza legaturile dintre expunerea la amestecuri chimice prezente in mediul interior si sanatatea metabolica a copiilor care traiesc in aceste case", a spus Christopher Kassotis.Conform informatiilor publicate, praful ar putea provoca dezvoltarea celulelor grase. In studiile anterioare s-a descoperit ca expunerile chimice de acest tip au fost legate de acumularea de trigliceride, de grasimi prezente in sange si au legatura cu cresterea in greutate."Am descoperit ca doua treimi din extractele de praf au provocat dezvoltarea celulelor grase si jumatate dintre ele au promovat proliferarea celulelor grase precursoare la 100 micrograme sau niveluri de aproximativ o mie de ori mai mici decat consuma copiii zilnic" a spus Kassotis.Pentru efectuarea acestei analize, au fost prelevate probe de praf domestic din 194 de gospodarii, apoi au fost extrase substantele chimice prezente si extractele au fost testate pentru a masura capacitatea lor de a dezvolta celulele grase.Concluzia a fost ca expunerea la substante chimice care modifica sistemul endocrin poate contribui la obezitate si crestere in greutate la om.