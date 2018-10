Scapa de celulita de pe burta. Iata cum o elimini usor si sanatos

Celulita de pe burta este una dintre cele mai dificile de eliminat, in special cea care se acumuleaza in zona stomacului si deasupra abdomenului.Una dintre principalele cauze ale celulitei este alimentatia haotica. Grija pentru ceea ce consuma este extrem de importanta pentru a evita aparitia celulitei. Trebuie sa tii cont ca tot ceea ce mananci este folosit de organism drept "combustibil" sau energie, insa unele alimente raman ca adaousuri si se depun ca grasime. Prin urmare, reducerea aportului de aditivi ajuta organismul sa fie mai sanatos, cu mai putina grasime si mai putina celulita.Din produsele alimentare care produc celulita, se remarcă următoarele:Zaharurile rafinate: zahărul alb, produsele de patiserie și dulciurile industriale care conțin zahăr, grăsimile de origine animală saturate: Cu toate că proteinele sunt potrivite pentru diete, adevărul este ca unele dintre ele sunt nesanatoase pentru organism, in special mezelurile cum ar fi carnatii, carnea de porc sau carnea rosie.Făina rafinată: pastele, orezul sau pâinea albă sunt ingrediente care trebuie de asemenea evitate deoarece valoarea lor nutritiva este aproape inexistenta, insa au o mare contributie calorca. Se recomanda consumarea de carbohidrati, dar cu faina integrala. Daca vrei sa elimini celulita, trebuie sa eviti si consumul de sosuri sau prajeli si sa alegi alimente gatite la gratar, abur sau coapte. De asemenea, mancarurile nu trebuie sa fie insotite de sosuri, deoarece au o multime de grasimi care nu sunt folosite de corpul nostru.Pe langa o alimentatie sanatoasa, pentru a elimina celulita de pe burta este esential sa faci si exercitii fizice pentru a arde excesul de grasime din corp si pentru a ajuta la tonifierea pielii. Este recomandat sa faci un antrenament fizic de cel putin 2 ori pe saptamana, timp de o ora, si sa combini exercitiile cardio sau aerobice cu exercitii pentru intarirea muschilor abdominali. Pentru a-ti fi usor poti merge cu bicicleta sau sa folosesti banda de alergare.Asa cum am mentionat deja, celulita din zona abdominala este dificil de eliminat si necesita perseverenta si rabdare. In plus fata de o alimentatie sanatoasa si exercitiile fizice, pentru a elimina celulita din zona abdomenului sunt recomandate si cremele anticelulitice aplicate prin masaj.Masajul are scopul de a stimula circulatia sangvina si de a mobiliza tesuturile si muschii, pentru a se putea elimina mai usor si mai repede toxinele din organism si pentru a reduce retentia de apa.