Scapa de chimicale! Cum te ajuta gargara cu ulei de cocos sa ai dintii sanatosi

Cercetatorii au analizat cat de bun este uleiul de cocos in reducerea placii bacteriene de la nivelul gurii, care conduce la aparitia gingivitei si a altor inflamatii la nivelul gurii. La studiul publicat in Nigerian Medical Journal au participat 60 de persoane cu varste cuprinse intre 16 si 18 ani, varsta la care incepe sa apara gingivita. Apoi s-au urmarit rezultatele dupa o zi, 7 zile, 15 zile, respectiv 30 de zile de aplicare a tratamentului cu ulei de cocos. La fiecare „borna" s-au analizat indexul placii bacteriene si al sanatatii gingiilor, cifrele indicand oimbunatatire semnificativa a sanatatii orale odata cu trecerea timpului la subiectii care faceau gargara cu ulei de cocos, inca din a saptea zi de utilizare.Unul dintre principalele motive pentru care uleiul de cocos este benefic in reducerea placii bacteriene de la nivelul gurii este calitatea acestuia de agent antimicrobian, cu proprietati antibacteriene, gratie continutului de acid lauric. In plus, uleiul de cocos, prin gargara, acopera o suprafata mare la nivelul gurii, formand o pelicula care, in amestec cu saliva, curata foarte bine, asemenea unui sapun.