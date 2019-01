Secretele de sanatate ascunse in lamai

Stiati ca egiptenii antici credeau ca mancatul lamailor sau bautul sucului de lamai ii protejau in cazul mai multor feluri de otravuri, iar studii recente au confirmat aceasta credinta?Exista o multime de beneficii ale lamailor pentru sanatate cunoscute de sute de ani. Printre acestea se numara efectele antibacteriene, antivirale si puterea de a imbunatati sistemul imunitar, dar si ajutorul pe care il ofera in cazul in care o persoana vrea sa slabeasca datorita faptului ca sucul de lamaie ajuta sistemul digestiv si curata ficatul. Lamaile contin o multime de substante benefice, precum acidul citric,calciu, magneziu, vitamina C, bioflavonoide, pectina si limonen care imbunatatesc sistemul imunitar si lupta impotriva infectiilor.Insa exista mult mai multe beneficii continute de aceste micute fructe galbene. Iata cateva dintre cele mai putin cunoscute. Indiferent ca le consumi sub forma de suc, bauturi, dressing etc profita de puterea naturala de vindecare a lamailor:1. Lupta impotriva acneeiLamaile contin acid citric care poate fi eficace impotriva acneei. Vitamina C, care se gaseste in citrice, este vitala pentru sanatatea pielii in vreme ce natura sa alcalina distruge unele tipuri de bacterii care cauzeaza acnee. Este recomandat ca primul lucru pe care il faci dimineata este sa bei un pahar de apa cu suc de lamaie. In plus, poti aplica suc proaspat de lamaie pe acnee si sa-l lasi pana a doua zi. Dimineata spala-te pe fata. S-ar putea ca sa ai o senzatie de usturime, insa aceasta va dispare imediat.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.