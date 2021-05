Seful Pfizer: A treia doza de vaccin ar putea fi necesara dupa opt luni sau un an

Invitat la la Delphi Economic Forum VI din Atena, directorul Pfizer a vorbit despre progresele pe care le-a facut compania in ceea ce priveste dezvoltarea unei pastile antivirale pentru covid, dar si despre eficacitatea vaccinului creat. Seful Pfizer, a declarat ca, in opinia sa, o a treia doză de vaccin ar putea fi necesara după 8-12 luni după administrarea celei de-a doua, deoarece apărarea în fața virusului pe care o oferă vaccinul realizat de Pfizer/BioNTech este de cel puţin şase luni, a mai spus Bourla. Acesta a mai spus că o doză de rapel va fi necesară în fiecare an.In ceea ce priveste o pastila anti-covid, seful Pfizer a precizat ca aceasta ar putea fi disponibila in toamna.”Ar trebui să fim precauţi până la încheierea studiilor clinice, dar dovezile de până acum, sunt încurajatoare”, a spus Bourla. Acesta a explicat că substanţa la care lucrează compania omoară virusul şi este foarte sigură.