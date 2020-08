Semne ca ai lipsa de omega-3

omega-3

Omega-3 este un acid gras polinesaturat necesar pentru functionarea normala a organismului, precum productia de membrana celulara pentru creier sau prevenirea formarii cheagurilor de sange.De asemenea, stiinta a descoperit ca omega-3 previne declansarea bolilor de inima, atacului cerebral dar si a alotor probleme grave de sanatate. Simptomele deficientei de omega-3 sunt: ­- probleme de invatare; – artrite; – eczeme si alte afectiuni ale pielii; – boli de inima; – obezitate; – depresie.Potrivit unui studiu pe cobai realizat la Duke University School of Medicine s-a descoperit ca animalele care primeau o alimentatie bogata in omega-3 aveau incheieturi mai sanatoase decat cele care erau ranite cu grasimi saturate si uleiuri cu omega-6. Cercetatorii au observat ca soarecii din prima categorie se confruntau mai putin cu osteoartrita, indiferent de greutatea lor despre care inainte se credea ca favorizeaza aceasta boala.Aceste rezultate indica faptul ca oamenii ar trebui sa consume mai multa omega-3 pentru a stopa osteoartrita, o boala a incheieturilor care apare odata cu inaintarea in varsta.