Semne ca mananci prea mult zahar. Ce masuri trebuie sa iei

Zahărul nu este doar delicios, ci este necesar pentru a trăi. Cu toate acestea, consumat in cantitati mari zaharul poate fi periculos pentru sanatate.Au existat chiar studii care relevă că poate crea dependență la fel de mult ca și cocaina, astfel că mulți dintre noi pot face excese în consumul său, ceea ce ar putea avea repercusiuni asupra sănătății dincolo de bolile cronice cunoscute, precum obezitatea sau diabetul, motiv pentru care astăzi îți vom dezvălui câteva simptome că mănânci prea mult zahăr care pot trece neobservate.Potrivit unei cercetări efectuate de Universitatea Stanford, zahărul poate crea o dependență de până la opt ori mai mare decât cocaina, iar 80% din alimente conțin zaharuri adăugate sub formă de lactoză, dextroză, fructoză, glucoză sau zaharoză.Cantitatea zilnică recomandată este de puțin peste 25 de grame (aproximativ 6 lingurițe) pentru femei și 36 de grame (9 lingurițe) pentru bărbați, dar trebuie să ținem cont că se găsește și în alte alimente, cum ar fi fructele, și nu trebuie să le numărăm doar pe cele cu zaharuri rafinate și adăugate.Organismul fiecăruia este diferit, așa că fiecare dintre noi are o rezistență diferită la consumul de zahăr, corpul tău poate reacționa negativ la mai mult sau mai puțin zahăr, dar este important să fii atent la semne.Consumul de alimente și băuturi cu adaos de zaharuri a fost legat de simptomele depresive, potrivit unui studiu publicat în Nature's Scientifics Reports în 2017."O dietă bogată în zahăr poate provoca schimbări severe de dispoziție", explică Autumn Bates, nutriționist clinic și sportiv și specialist în detoxifiere. Acest lucru se datorează creșterii și scăderii nivelului de glucoză din sânge.Dacă ai observat erupții de acnee, piele mai ternă și mai bătrână, este posibil să mănânci prea mult zahăr, deoarece acesta poate provoca dezechilibre hormonale, în special la cele cu boală a ovarelor polichistice, precum și afectarea formării colagenului în piele și promovarea semnelor de îmbătrânire prematură.Chiar dacă te hidratezi, mănânci sănătos și faci exerciții fizice, un nivel ridicat de zahăr în dieta ta poate face imposibilă utilizarea rezervelor de grăsime de către organism."A avea un vârf brusc și apoi o scădere a nivelului de glucoză din sânge (ceea ce se întâmplă în cazul unei diete bogate în zahăr) poate declanșa hipoglicemia", explică Bates. "Simptomele comune ale acestei afecțiuni pot include dureri de cap. Dacă le simțiți frecvent, este posibil să mâncați cantități excesive.