Si pentru tine menopauza inseamna bufeuri?

Stiai ca 75% dintre femeile la menopauza se confrunta cu bufeuri, iar perioada in care se manifesta aceste stari nesuferite este de 3-5 ani?Bufeurile, unul dintre cele mai des intalnite simptome in perioada de premenopauza si menopauza, reprezinta senzații de caldura intensa, insotite de transpiratie, palpitatii si ritm cardiac crescut. Un episod poate dura intre 30 de secunde si 30 de minute, iar pe parcursul unei zile femeile pot avea si 20 de astfel de episoade. Atunci cand este cald, bufeurile pot fi mai intense. In plus, atunci cand se manifesta noaptea, acestea sunt insotite si de transpiratii intense care pot provoca insomnii.Toate aceste tulburari somatice precum bufeuri, transpiratii nocturne, tendinta de ingrasare, scaderea libidoului si atrofie vaginala cu care se confrunta femeile la premenoupauza si menopauza sunt cauzate de schimbarile hormonale care au loc in organismul lor. De asemenea, dezechilibrul hormonal conduce la tulburari psihice cum ar fi irascibilitate, plans facil, relatii interpersonale dificile, stari depresive si la tulburari cognitive precum modificari ale atentiei, memoriei, scaderea capacitatii de concentrare si dezvoltarea unor complexe de inferioritate.Aerul conditionat, ventilatoarele, apa si dusurile reci, hainele vaporoase, exercitiile de respiratie si plimbarile te ajuta in aceasta perioada.Pentru calmarea simptomelor suparatoare, iti recomandam Mastrelle Meno I, un produs special destinat femeilor la premenopauza sau menopauza care se confrunta cu bufeuri, transpiratii nocturne sau iritabilitate.calmeaza simptomatologia specifica menopauzei. In perioada de instalare a menopauzei, combinatia dintre extractele desiare efecte pozitive asupra bufeurilor, transpiratiilor nocturne si tulburarilor de somn. Extractul deamelioreaza semnificativ anxietatea, stresul si alte stari emotionale negative, iar melisa induce instalarea unei stari de relaxare si calm, necesara restabilirii echilibrului emotional.Vitamina B6 este deseori denumita vitamina „antistres” deoarece reduce efectele negative ale stresului asupra sistemului nervos, ajutand la reglarea somnului si a bunei dispozitii.