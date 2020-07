Simptome ciudate ale infectiei cu coronavirus

Unele persoane infectate cu coronavirus pot prezenta simptome diferite decate cele obisnuite, pe care ar putea sa le confunde cu alte afectiuni sau chiar sa le ignore. Potrivit specialistii, cele mai frecvente simptome ale infectiei cu COVID-19 sunt febra, tusea uscata, oboseala, dureri in

Branza si rosiile sunt alimentele favorite de romani, pe care acestia le consuma foarte des, in special in timpul verii. Nutritionistii atrag insa atentia asupra combinarii acestor alimente, care pot deveni periculoase pentru sanatate, daca sunt consumate frecvent. Roșiile și

Folia de aluminiu este unul dintre cele mai folosite produse in bucatarie pentru ambalarea produselor alimentare sau pentru prepararea acestora. Specialistii in sanatate atrag insa atentia ca aceasta poate fi extrem de periculoasa pentru sanatate. Odata ce folia de aluminiu intra in contact