Simptome silentioase ale accidentului vascular

Un accident vascular se caracterizează printr-o obstrucție totală sau parțială a vaselor de sânge ale sistemului nervos. Potrivit Dr. Amit M. Shelat, neurolog și profesor la Stony Brook School of Medicine din New York, accidentele vasculare cerebrale reprezinta una dintre afectiunile cu cea mai mare rata de mortalitate.70% dintre persoanele care suferă de această afecțiune raman cu sechele fizice sau psihice pe termen scurt, mediu și lung. Există două tipuri foarte frecvente de accident vascular cerebral și sunt cunoscute sub numele de ischemice și hemoragice.Primul, numit simplu ischemic, apare atunci când există un blocaj total sau parțial în artere, ceea ce împiedică fluxul de sânge și oxigen în diferite regiuni ale creierului. Această obstrucție determină moartea prematură a unui număr mare de neuroni. La rândul său, accidentul hemoragic are particularitatea de a duce la ruperea vaselor de sânge ale creierului, datorită creșterii tensiunii arteriale datorate obstrucțiilor. Acest lucru slăbește arterele cerebrale și provoacă, după cum sugerează și numele, sângerare.Ambele tipuri de accidente vasculare cerebrale au simptome dificil de detectat, motiv pentru care trebuie să acordați atenție simptomelor acestei afecțiuni.Potrivit lui Carlos Bosco Marx, neurolog la Spitalul De Sepaco, printre cele mai frecvente semne de accident vascular cerebral sunt:- tremur- stare de slabiciune in brate sau picioare, ori pe o parte a corpului.- dificultati de vorbire- pierderea brusca a vederii sau reducerea calitatii vizuale- pierderea coordonarii motorii- ameteala- durere de cap brusca si severa, fara nicio cauza aparentaDacă prezenta oricare dintre simptomele menționate mai sus, pacientul ar trebui să înceapă o înregistrare a momentelor în care au apărut și să solicite asistență medicală imediată. La rândul său, Shelat asigură că, dacă există o atenție inițială promptă, este posibil să controlați orice problemă în viitor cu medicamente anticoagulante, care servesc la dizolvarea cheagurilor care obstrucționează artera cerebrală, lucru care oferă o recuperare bună.Factorii de risc care declanșează un accident vascular cerebral sunt boli vasculare periferice, boli de inimă, fumat, hipertensiune arterială, diabet, stil de viață sedentar, colesterol ridicat, utilizarea de contraceptive, alcoolism și consumul de droguri. Potrivit ambilor specialiști, controlul acestor factori reduce probabilitatea apariției unui AVC și a complicațiilor sale viitoare.