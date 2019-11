Simptomele herpesului genital pe care orice femeie trebuie sa le cunoasca

Herpesul este de fapt o colectie de opt virusi diferiti. Desi herpesul va ramane in corp pentru totdeauna odata ce il contractezi, nu trebuie sa intri in panica, deoarece nu va provoca durere pentru tot restul vietii. Acesta este dureros doar la inceput, insa viitoarele eruptii nu sunt atat de chinuitoare. Aceste eruptii pot dura de la doua zile pana la 20 de zile.Herpesul se transmite prin contact direct de la piele la piele, prin sarut, prin sex oral sau imprumutarea rujurilor sau alte obiecte personale. Chiar daca aveti un herpes la nivel bucal, acesta se poate transfera catre organele genitale ale partemerului prin sex oral.Inainte de a incepe eruptia, vei avea o senzatie de furnicaturi sau arsura in gura sau in zona genitala, precum si urinare dureroasa. Unele persoane pot avea simptome asemanatoare gripei, cum ar fi oboseala, durere si glanda umflate sau ganglioni limfatici in zona pelviana sau a gatului. De obicei, iti poti da seama foarte usor ca suferi de herpes pentru ca dupa o zi sau doua de la aparitia simptomelor. Aceste leziuni dureroase apar sub forma de vezicule care vor avea lichid erupt. Ele apara adesea in grup de rani in zona genitala sau chiar la gura.Important este sa eviti contactul piele pe piele cu orice persoana care prezinta urme de herpes. Chiar ranile vindecate pot transmite herpesul. Este recomandat sa folosesti metode de bariere, cum ar fi prezervativele sau barajele dentare, pentru a reduce cu adevarat riscul de a transmite sau de a contracta orice herpes sau orice alt tip de boala cu transmitere sexuala.