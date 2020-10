Simptomele infectiei cu coronavirus pot aparea pe piele! Iata care sunt acestea

Medicul spaniol Elmer Huerta a explicat pentru BBC ce tipuri de leziuni pot aparea pe piele cauzate de infectia cu noul coronavirus.Dr. Huerta a facut referire la un studiu publicat în British Journal of Dermatology de cercetători spanioli, în care descriu leziunile cutanate la 375 de pacienți cu Covid-19 studiați în Spania în luna aprilie, în vârful pandemiei."S-au învățat multe despre Covid-19, boala cauzată de noul coronavirus, în lunile pandemiei. Considerată la început o formă de pneumonie, oamenii de știință au aflat că COVID-19 este o boală multisistemică care afectează multe organe din corp", a explicat medicul.Simptomele unei boli - care prin definiție sunt subiective - pot sau nu să atragă atenția persoanei afectate. De exemplu, gradele ușoare de tuse sau dificultăți de respirație pot fi simptome ale Covid-19, dar atunci când sunt confundate cu alergii sau alte boli respiratorii, este posibil ca persoana afectată să nu le identifice ca simptome ale bolii.Dimpotrivă, semnele sau manifestările vizibile ale unei boli - cum ar fi cele care apar pe piele, de exemplu - oricât de ușoare ar fi acestea, pot provoca îngrijorare mai mare și pot necesita o consultație imediată. În acest context, credem că, pe lângă faptul că medicii au învățat să recunoască diferitele tipuri de leziuni cauzate de covid-19, este important ca publicul să știe că noul coronavirus este capabil să provoace leziuni ale pielii.Un studiu publicat pe 29 aprilie în British Journal of Dermatology de cercetători spanioli descrie leziuni cutanate la 375 pacienți cu covid-19 studiați în Spania în luna aprilie, la apogeul pandemiei. Aceasta este prima descriere medicală detaliată a leziunilor cutanate asociate Covid-19.Primul tip, care a apărut în 9% din cazurile studiate de cercetătorii spanioli și, în general, la începutul bolii, sunt niste vezicule pline cu fluid transparent și izolat, fără niciun alt tip de leziune a pielii. Al doilea tip, care a apărut în 19% din cazurile cercetate, apare pe mâini și picioare sub forma unor pete roșii, uneori cu lichid gălbui de puroi. Această leziune apare de obicei la sfârșitul bolii, atunci când persoana se recuperează.Al treilea tip, care a apărut în 19% din cazurile din serie, se prezintă ca urticarie, adică acele creșteri roșiatice ale pielii foarte asemănătoare cu cele care apar atunci când cineva are alergie la consumul unui aliment. Al patrulea tip, care a apărut în doar 6% din cazurile studiate, este o leziune a cărei prezență indică o severitate mai mare a cazului și este văzută ca pete purpurii și care poate provoca ulcere sau răni la nivelul extremităților. Acestea sunt observate la pacienții spitalizați și prezența lor indică faptul că se poate produce un fenomen de coagulare internă.La rândul lor, cercetătorii spanioli au raportat că cea mai frecventă leziune din seria studiată, cu 47% din cazuri, a fost aceea a a unor inflamatii asemanatoare cu cele care apar in urma unor intepaturi de tantari sau purici, sau mai multe pete rosii imprastiate.