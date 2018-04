Simptomele timpurii ale cancerului pancreatic, boala care a rapus-o pe Ionela Prodan

Cancerul pancreatic este cea de-a patra boala care produce mortalitate la nivel. Aceasta afectiune este foarte greu de detectat in fazele incipiente, de aceea este catalogata ca un ucigas tacut.Primele semne ale cancerului pancreatic apar cand boala deja se extinde in corp. Initial, cancerul pancreatic are tendinta de a fi silentios si fara durere.Simptomele cancerului pancreatic.- scadere in greutate, icter (piele galbena), grasimi in scaun, cu sau fara dureri abdominale;- durere abdominala. Mai mult de 80% dintre pacientii cu cancer pancreatic prezinta la un moment durere abdominala pe masura ce tumora creste. Cancerul pancreatic poate determina durere surda in abdomenul superior si dureri de spate.- Balonare abdominala. Unii pacienti cu cancer pancreatic au o senzatie de saturatie desi mananca putin sau o senzatie de balonare abdominala inconfortabila;- greata- diaree- Grasime in scaun. Pe masura ce cancerul pancreatic scade abilitatea pancreasului de a secreta enzime pentru digestia grasimilor, mai multe grasimi ajung in scaun nedigerate. Aceste scaune grasoase pot avea un miros patrunzator si sa pluteasca mai mult decat in mod normal;- Scaun de culoare deschisa. Daca ductul care dreneaza bila pana la intestin este blocat de cancerul pancreatic, scaunul isi poate pierde culoarea maronie si devine dechis la culoare sau de culoarea lutului. Iar urina poate deveni inchisa la culoare.- cresterea glicemiei