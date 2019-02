Somnul pierdut nu se poate recupera niciodata si mai si ingrasa. Iata ce spun cercetatorii

A doua zi, trebuie sa ajungem devreme la serviciu si cu putin noroc ajungem sa dormim 6 ore pe noapte. Aceasta situatie este foarte comuna si foarte multe persoane spun isi spun ca vor recupera somnul in weekend. In realitate insa, aceasta lipsa de somn nu numai ca nu se recupereaza, dar are si consecinte asupra sanatatii.Specialistii ne recomanda sa dormim intre 7 si 9 ore de somn pe zi. Este adevarat ca fiecare persoana are nevoi diferite, insa medici spun ca o persoana care doarme mai putin de 7 ore pe noapte poate intampina la un moment dat probleme de sanatate, deoarece organismul este afectat si nu poate recupera aceasta uzura.Acestea fiind spuse, dacă mergeți la culcare în fiecare zi aproximativ 1 dimineața (conform barometrului CSI, este ceea ce 30% dintre spanioli fac) și te ridici la 6:30 dimineața, pierzi cel puțin o oră și media somnului pe zi.Astfel, daca in fiecare seara mergi la 1 noaptea la somn, iar dimineata te trezesti la 6.30, pierzi cel purin o ora si jumatate din somn. Asta inseamna ca in 5 zile pierzi mai mult de 7 ore de somn, adica o noapte intreaga. Evident, ore pe care nu le vei compensa, chiar daca dormi cu 2 ore in plus in weekend.Dr. Alejandro Guillén Riquelme, de la Catedra de Investigatii ale Somnului, de la Universitatea Granada-Grupo Lo Mónaco, a explicat ca atunci cand apare lispsa de somn, in corp au loc o serie de consecinte in lant.Consecintele cele mai evidente sunt senzatia de oboseala, pierderea de energie, lipsa de concentrare si probleme de memorie. La acestea se adauga, starea de tristete sau apatia.În afară de repercusiunile anterioare, odihna insuficientă afectează ritmul circadian (ceasul intern) și, în consecință, producția corectă de hormoni pentru buna funcționare a organismului. Și acest dezechilibru hormonal se poate traduce într-o creștere a greutății.Potrivit dr. Guillén Riquelme, somnul insuficient poate determina un dublu efect care sfârșește prin favorizarea obezitatii. In momentul in care apare starea de oboseala si apatia, devenim mai neglijenti in ceea ce priveste alimentatia. Mancam rapid si avem tendinta de a consuma mai multe calorii decat este necesar.Totodata, pe fondul oboselii simtim nevoia de a consuma hrana mai bogata in grasimi si zaharuri.