Spirulina, ajutorul perfect pentru intarirea imunitatii

In ce forma poate fi gasita spirulina?Sanatatea este unul dintre cele mai importante aspecte din viata unui om, motiv pentru care trebuie avut tot timpul in vedere. Din fericire, in ultima perioada, oamenii sunt tot mai preocupati de acest aspect, incercand sa aiba o viata activa si sa consume alimente cat mai sanatoase, fara chimicale. Pentru un stil de viata cat mai sanatos si imunitate de fier sunt necesare si suplimente alimentare, care au rolul de a aduce organismului nutrienti importanti, pe care nu ii poate obtine in mod natural. In plus, suplimentele sustin sanatatea si imunitatea organismului in fata virusurilor si bacteriilor.Un astfel de supliment este si spirulina, care mai este considerata si un super-aliment. Spirulina este, de fapt, o alga de culoare verde-albastrui, care creste atat in apa dulce, cat si in apa sarata. Printre altele, ofera organismului uman o imunitate sporita si il protejeaza impotriva afectiunilor ce au la baza un proces inflamatoriu. Beneficiile spirulinei sunt nenumarate, acest produs castigandu-si in mod justificat titulatura de superaliment.Spirulina este obtinuta dintr-o alga verde-albastruie, care trebuie recoltata corect si in siguranta. Desi aceasta creste in mod natural in iazuri si lacuri, cea mai sigura si de buna calitate este cea crescuta in medii ecologice, controlate, din zone insorite, cu clima calda. Odata recoltata, este uscata si apoi transformata in capsule sau spirulina pulbere , aceasta fiind una dintre cele mai bogate surse de nutrienti de pe planeta. Pretul spirulinei ecologice, indiferent de forma in care este achizitionata, este unul foarte bun, raportat la beneficiile oferite sanatatii.Spirulina pulbere contine o gama foarte mare de substante benefice organismului, fiind o foarte buna sursa de magneziu, potasiu, mangan sau clorofila. Acestea contribuie la o imunitate crescuta si la o stare generala de sanatate buna. De exemplu, o lingura de spirulina (aproximativ 7 grame) contine: 4 grame de proteine, 1.7 grame de carbohidrati, 1 gram de acizi grasi Omega 3 si Omega 6, 11% din doza zilnica recomandata de vitamina B1, 15% din doza de vitamina B2, 4% din cantitatea recomandata zilnic de vitamina B3, 21% din cea de cupru si 11% din cea de fier. Dupa cum se poate observa, profilul nutritional al spirulinei este un adevarat boost pentru imunitate.Datorita antioxidantilor pe care ii contine, spirulina contribuie la protejarea organismului impotriva stresului oxidativ, precum si impotriva radicalilor liberi, inhiband totodata producerea de celule inflamatorii. Toate acestea contribuie la imunitate crescuta. In plus, beneficiile spirulinei sunt extrem de multe, iar daca aceasta este consumata intr-un mod corect, sanatatea intregului organism va avea de castigat.Printre cele mai cunoscute si importante dintre beneficiile spirulinei se numara urmatoarele:lupta impotriva alergiilor – indiferent de cauzele care determina aparitia alergiilor respiratorii, acest superaliment amelioreaza simptomele specifice, precum stranut sau congestie naz- regleaza tensiunea arteriala – exista studii de specialitate care au evidentiat importanta consumului de, impreuna cu o dieta echilibrata si miscare, pentru imbunatatirea afectiunilor cardiace;- controleaza colesterolul – consumata regulat,contribuie la normalizarea colesterolului „rau” din sange;- stimuleaza– compusii spirulinei (ficocianina, polizaharidele si sulfolipidele) ofera corpului instrumentele necesare pentru a lupta impotriva virusurilor si bacteriilor;- protejeaza creierul si imbunatateste memoria –este un foarte bun aliat impotriva bolilor degenerative, precum Alzheimer sau Parkinson, imbunatatind abilitatile cognitive si sanatatea mintala;- este benefica in curele de slabire –are un continut crescut de proteine, inhiband senzatia de foame, dar este bogata si in fibre, care contribuie la functionarea normala a sistemul digestiv.sunt incontestabile.ajuta persoanele care o consuma sa elimine toxinele din corp, oferindu-le un tonus foarte bun si o energie mai mare. In egala masura, sunt importante si efectele pe care le are privind omai puternica. Cu toate acestea, este foarte important ca persoanele care consumasa respecte dozajele recomandate. In caz contrar, pot aparea efecte adverse ale consmului acestui superaliment, ca de exemplu greata, diaree, dureri abdominale, varsaturi, eruptii cutanate, ameteli sau tulburari ale somnului. Doza recomandata pentru consumul zilnic este de 3-5 grame, insa aceasta poate creste treptat pana la 6-10 grame si chiar mai mult in cazul persoanelor care se antreneaza regulat sau au o munca solicitanta din punct de vedere fizic.Desi la prima vederepoate sa para mare, datorita faptului ca sunt necesare cantitati foarte mici de consum zilnic, un pachet cu o astfel de pulbere va fi de ajuns pentru un timp indelungat. Astfel, luand in calcul beneficiile, doza zilnica recomandata, cantitatea disponibila intr-un pachet, mediul de provenienta si, se va constata ca investitia facuta nu este deloc mare.