Spune STOP toxinelor!

Ceapa verde, salata proaspata, ridichi, rosii... Zilele insorite iti trezesc la viata cheful de a merge la piata si, implicit, de a face schimbari in alimentatie si in stilul de viata. Cauti retete, iti faci liste cu alimente permise si alimente interzise, scoti bicicleta la lumina, iti cumperi role ca sa iti insotesti copilul in parc sau iti pregatesti cel mai confortabil outfit pentru alergat.Curatenia de primavara trebuie sa inceapa asadar cu tine, nu sa presupuna doar improspatarea locuintei. Pentru ca si organismul tau are nevoie, din cand in cat, de un refresh pentru a-l ajuta sa elimine toxinele acumulate de-a lungul timpului.Daca iti place mancarea de tip fast food este bine sa renunti la ea si sa o inlocuiesti cu fructe si legume proaspete. Fructe: mere, caise, fructe de padure, pepene galben, citrice, kiwi, papaya, piersici, mango, pepene verde si struguri negri. Legume: ridiche, spanac, rosii, salata verde, anghinare, ardei, sfecla rosie, broccoli, varza rosie, morcovi, conopida, castraveti, spanac, fasole si seminte.- Redu consumul de carne de porc, cereale care contin gluten, alcool si dulciuri.- Bea mai multe lichide – cel putin 2 litri de lichide pe zi te vor ajuta la detoxifierea organismului.- Fa sport pentru a te mentine in forma si a avea mai multa energie.Detoxifierea organismului inseamna si detoxifierea ficatului. Ficatul este unul dintre organele vitale pentru corpul omenesc. Ficatul indeplineste zilnic peste 500 functii biochimice incepand de la prelucrarea nutrientilor din alimente pana la neutralizarea si eliminarea substantelor toxice din organism. Putini dintre noi acorda importanta cuvenita ficatului, inainte de aparitia unor dezechilibre grave de sanatate. Tocmai de aceea este recomandat sa alegi un supliment alimentar care sa ajute la functionarea normala a ficatului si la detoxifierea acestuia. Stoptoxin Forte contine extracte standardizate de Phyllanthus niruri, seminte de armurariu (Silybum marianum) si colina, fiind recomandat atat pentru protejarea celulelor hepatice fata de efectul nociv al substantelor toxice, precum si pentru functionarea normala a ficatului.