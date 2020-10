Studiu: 80% dintre bolnavii de COVID-19 prezinta deficienta de vitamina D

80% din persoanele cu COVID-19 au prezentat o lipsa de vitamina D in organism, potrivit unui studiu publicat în Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. Cercetarea a fost efectuata pe 216 pacienti, iar 80% dintre acestia au prezentat o deficienta de vitamina D, marea majoritate au fost barbati.Vitamina D are rolul de a controla si echilibra concentraţia de calciu și magneziu din sânge. Are un impact benefic asupra sistemului imunitar, de aceea specialistii considera ca deficienta de vitamina D ar trebui identificata timpuriu la pacientii infectati cu coronavirus, care se incadreaza in grupele de risc.In urma acestui studiu, cercetatorii recomanda ca pacientilor bolnavi de COVID-19 ce prezinta nivel scazut al acestei vitamine sa le fie administrate suplimente. Aceasta vitamina ar avea efecte benefice asupra sistemului imunitar si muscular, a explicat Jose L. Hernandez, coordonator al studiului de la Universitatea spaniolă Cantabria, potrivit presei internaționale. Cercetătorii nu au găsit nicio legătură între concentraţiile sau deficienţa de vitamina D şi gravitatea bolii COVID-19.