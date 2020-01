Studiu: aerul din casa, mai poluat decat cel de afara

Potrivit acestora, in multe locuinte se regaseste un amestec de poluanti emisi de materialele de constructie, mobilier si electroscanice. De asemenea, produsele de curatare sau substantele chimice pot afecta si ele calitatea aerului din case. Un alt motiv pentru aerul nesanatos sunt locuitorii, de exemplu fumatorii sau chiar animalele de companie. Toate acestea sunt periculoase pentru grupurile vulnerabile precum copiii, varstnici sau persoanele care sufera de boli respiratorii sau cardiovasculare.Aerisirea locuintei este esentiala pentru imbunatatirea calitatii aerului din interior. Expertii spun ca este importanta sa tii uscatorul in afara locuintei, iar substantele chimice, pesticidele sau alte produse pentru curatenie sa fie depozitate in afara spatiului in care locuiesti. In plus, indicat este sa limitezi utilizarea lucrurilor precum tigari sau lumanari si sa mentii ferestrele deschise cand folosesti produse pentru curatat. Mai mult, dupa dus, ventilatorul ar trebui sa functioneze timp de 60 de minute.