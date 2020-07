STUDIU Ceasurile inteligenta pot detecta primele simptome ale coronavirusului

Aceste dispozitive au capacitatea de a masura ritmul cardiac, care, potrivit specialistilor, se schimba in momentul in care te infectezi cu noul coronavirus, inainte ca alte simptome sa apara.”Cand te imbolnavesti, chiar inainte sa stii, corpul tau incepe sa se schimbe, ritmul cardiac creste”, a declarat Michael Snyder, profesor la Stanford University School of Medicine.Cercetatorii de la Universitatea Stanford analizeaza, alaturi de alte multe grupuri de cercetatori, daca dispozitivele purtabile pentru fitness, cum ar fi Fitbit sau Apple Watch, pot oferi avertismente timpurii.Echipa condusa de Snyder a inrolat in studiu 5.000 de persoane si a analizat date istorice de pe smartwatch-urile a 31 de utilizatori care au fost testati pozitiv pentru noul cornavirus.In cazul celor 31 de utilizatori, toate datele au indicat o infectie inainte de aparitia simptomelor. In medie, acestea pot detecta semne de infectie cu trei zile inainte de aparitia primelor simptome.”Putem spune daca cineva se imbolnaveste inainte de simptome. Acest lucru este cea foarte important. Le poti spune oamenilor sa stea acasa. Nu ies sa infectezi si alti oameni”, a spus Snyder, potrivit stirileprotv.ro.