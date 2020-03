Studiu nou: noul coronavirus rezista in tractul respirator pana la 37 de zile

In timpul cercetarilor, au fost prelucrate datele de la pacientii supravietuitori, ca si de la cei care au murit, iar coronavirusul era prezent in medie 20 de zile. S-au gasit insa probe la pacienti supraviețuitori care aratau ca si dupa 37 de zile virusul mai exista in organism. In cazul celor care au murit la 5-6 saptamani de la momentul infectarii, virusul se mai afla in cadavru.In opinia cercetatorilor, aceasta ar fi una dintre explicatiile pentru care este dificil de combatut pandemia Covid-19.Descoperirea "are implicații importante atat pentru deciziile de izolare a unui pacient, cat si pentru medici, in administrarea tratamentului antiviral," a declarat Fei Zhou, de la Academia de stiinte medicale din China in studiul citat.COVID-19 se raspandeste si dupa ce oamenii ies din carantinaIn prezent, autoritatile din tarile afectate de pandemie recomanda izolarea pacientilor contaminati vreme de 14 zile de la data la care au intrat in contact cu o persoana infectata. Insa, daca oamenii continua sa transmita virusul si mai multe saptamani dupa ce le-au disparut simptomele, propagarea Covid-19 continua si dupa ce ies din carantina.Facand o comparatie, doar o treime dintre pacientii contaminati cu SARS au mai fost purtatori in tractul respirator ai agentului patogen vreme de patru saptamani, arata studiul.Cercetatorii au analizat dosarele si testele de laborator pe un esantion de 191 de oameni care au fost tratati de Covid 19 in spitalele din Jinyintan si Wuhan, inclusiv de la 54 de pacienti care au murit din cauza infectiei.