Studiu: Persoanele care cumpara produse bio sunt mai atragatoare

Imagineaza-ti ca esti la coada in supermarket si observi ca persoana din fata ta are cosul plin de produse bio. Crezi ca ai gasi acea persoana mai atragatoare decat cineva care nu e atat de eco-friendly? Un studiu publicat in The Journal of Enviromental Pshychology, citat de pshychologytoday.com, spune ca persoanele care aleg lucruri durabile in loc de cele conventionale sunt perceputi ca fiind mai atragatori, probabil din cauza a ceea ce se numestesi emana generozitate.Inrudit cu conceptul de consum vizibil ( afisarea averii pentru a castiga recunoastere si status ), conservarea vizibila inseamna comportamente pro-mediu cu scopul de a le comunica celor din jur calitatile posesorului, cum ar fi : generozitate, altruism, reputatia sociala si un statut social avansat. Aceste calitati ar putea creste nivelul de atractivitate al unei persoane.In doua studii, cei de la The Journal of Enviromental Pshychology au cercetat daca preferintele pentru un stil de viata eco influenteaza cat de atragatori le parem celor din jur dar si daca un context de imperechere ne influenteaza decizia de a cumpara produse eco.In acest studiu, efectuat pe 483 indivizi heterosexuali, ( 53% barbati, cu varsta medie de 25 de ani ) participantii au fost intruiti sa evalueze fotografia unei persoane de sex opus care a cumparat unul din cele 12 produse disponibile ( camesi, detergenti, baterii, gratare) din cele 4 categorii : scump, ieftin, conventional si bio.Participantii au evaluat fotografia in conformitate cu nivelul de generozitate, bogatie, orientarea sociosexuala ( disponibilitatea de a face sex casual cu diferiti parteneri) si dezirabilitatea sa - atat pentru relatii de scurta durata cat si pentru cele de lunga durata.Efectuat pe 605 heterosexuali ( 60% barbati, cu varsta medie de 25 de ani). Pentru a face motivele de imperechere mai evidente,la jumatate dintre participanti le-au fost prezentate initial mai multe fotografii cu indivizi atragatori de sex opus si li s-a cerut sa scrie despre prima intalnire cu cel pe care il considera cel mai atragator. Cealalata jumatate a servit drept conditie de control. Apoi, toti participantii au fost intruiti sa evalueze probabilitatea acestora de a cumpara fiecare dintre cele patru versiuni ( combinatii de tip de articol si pret) ale celor 12 produse prezentate.Analizele datelor sugereaza ca produsele mai ieftine si mai ecologice sunt evaluate mai pozitiv decat cele scumpe si conventionale. De asemenea, femeile, spre deosebire de barbati apreciaza mai mult produsele durabile si ecologice. Mai mult de atat, studiile au aratat, ca persoanele care cumpara produse durabile (in comparatie cu articolele conventionale) sunt precepute ca fiind mai dezirabile ca parteneri romantici atat pentru relatiile pe termen scurt, cat si pentru relatiile pe termen lung.Rezultatele studiilor au confirmat unele predictii, de exemplu, legatura dintre achizitionarea de produse ecologice si perceptia atractivitatii, dar nu si altele. De exemplu, nu au sustinut prezicerea ca barbatii care se comporta eroic sau generos in ritualul de imperechere , vor exprima o preferinta pentru produsele ecologice ( ca o modalitate de a-si semnala generozitatea si alte calitati atragatoare) in contextul imperecherii ale acestui studiu.Pe scurt, studiile au demonstrat ca achizitionarea produselor durabile, in comparatie cu cele conventionale, pare sa creasca atractivitatea cuiva ca partener romantic pentru relatiile pe termen scurt si pe termen lung.De ce? Probabil pentru ca cei care cumpara produse bio sunt priviti ca fiind mai generosi, iar generozitatea este atractiva. Mai mult de atat, studiile au demonsrat ca in comparatie cu barbatii care cumpara produse conventionale, cei care cumpara produse ecologice sunt perceputi, de catre femeile heterosexuale, ca fiind mai restrictionati din punct de vedere sociosexual.Cu alte cuvinte, cumparatorii de servicii si produse durabile sunt vazuti ca fiind mai putin interesati sau deschisi spre sex casual, in afara unei relatii.