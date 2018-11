Studiu: Persoanele care isi decoreaza casa de Craciun mai devreme sunt mai fericite

Potrivit unui studiu realizat recent, persoanele care incep decorarea casei cu mult inaintea sosirii acestei sarbatori sunt mai fericite.De ce?Potrivit studiului publicat în The Journal of Environmental Psychology, spiritul de Craciun reduce anxietatea, stresul si negativitatea. De asemenea, conform cercetarii, fericirea pe care o simti in perioada sarbatorilor de iarna este una constructiva, doarece este impartita cu celalti oameni. Se spune ca este o fericire contagioasa! Se pare ca spiritul Craciunului tinde sa dezvolte foarte multe valori. Printre acestea se numara:Potrivit studiului, persoanele care se lasa "invadate" de spiritul Craciunului tind sa fie mai prietenoase si mai amabile cu toata lumea din jur.Spiritul de Craciun ne face, de asemenea, mai indulgenti si avem tendinta de ierta mai usor greselile celor din jur.Da, Crăciunul ii face pe oameni sa se sustina mai mult unii pe ceilalti si in aceasta perioada tindem sa ne concentram mai mult pe nevoile altora.Studiul a aratat ca din momentul în care am început să decorăm casa de Crăciun, simțim mai mult dorința de a petrece timp in familie. Studii trecute au aratat ca oamenii au tendința de a asocia Crăciunul cu sentimente de nostalgie și chiar cu o oarecare tristețe. Dar, în realitate, s-a demonstrat ca acest lucru se intampla pentru putini oameni. Cei mai multi simt pozitivism, iar fericirea lor creste cu aparitia primelor decoratiuni de Craciun.Cu toate acestea, studiul relevă și date contradictorii. Potrivit psihologilor care au participat la această cercetare, daca asculti muzica de Crăciun pe tot parcursul zilei, poti avea sentimente de aversiunefata de Craciun.