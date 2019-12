STUDIU Sa dormi mult la sfarsit de saptamana este o necesitate, nu un moft

Pentru relizarea studiului, cercetatorii au urmarit peste 43.000 de adulti timp de 13 ani si au comparat rata mortalitatii din acea perioada cu obiceiurile de somn ale participantilor. Astfel, au descoperit ca adultii sub 65 de ani care dormeau mai putin de cinci ore pe zi aveau 65% mai multe șanse să sufere o moarte timpurie decât cei care dormeau șase-șapte ore pe noapte.Pe de alta parte si dormitul mai mult de opt ore pe zi este asociat cu riscuri asupra sanatatii. Participantii la studiu care dormeau insa mai putin in zilele de munca si mai mult in weekend au prezentat un risc mai mic de a suferi de boli in comparatie cu cei care dormeau bine toata saptamana.Chiar daca weekendul este bun pentru a recupera somnul, expertii avertizeaza ca aceasta practica nu este in intregime sanatoasa. Potrivit unui interviu acordar de medicul Andrew Varga pentruHealthcon, compensarea lipsei de somn in cateva zile poate reduce riscul de mortalitate, dar aceasta nu este singura consecinta a lipsei de somn,"Există o mulțime de cercetări care arată alte consecințe, în special în problemele cognitive", a explicat el. Memoria și concentrarea pot fi afectate cu cel puțin două nopți de somn pierdute și până la sfârșitul weekendului poate fi prea târziu.