STUDIU Sanse mai mari sa te infectezi cu coronaviru acasa decat in afara locuintei

Publicat de Centrul pentru Controlul si Prevenirea Bolilor din SUA, in cadrul studiului au fost monitorizati 5.706 de pacienti depistati pozitiv cu Covid-19 si a peste 59.000 de persoane care au intrat in contact cu bolnavii, informeaza Reuters.Rezultatul studiului a aratat ca mai putin de 2% dintre oameni au luat virusul aflandu-se in afara locuintei, in timp ce aproape 12% dintre cei care au avut un membru al familiei bolnav de coronavirus au contractat virusul.Cercetatorii au descoperit ca rata de infectare la domiciliu a fost mai mare atunci cand printre primii infectati s-au aflat adolescenti si batrani."Acest lucru se datoreaza probabil faptului ca persoanele care fac parte din aceste categorii de varsta au nevoie de mai multa atentie si sunt mereu in stransa legatura cu ceilalti membri ai familiei, interactionand mai mult cu acestia" a declarat Jeong Eun-kyeong, directorul Centrelor pentru controlul si prevenirea bolilor din Coreea de Sud, pentru Reuters.