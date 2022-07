Suferi de hipertensiune arteriala? Iata cum o tii sub control

Hipertensiunea arterială nu este de ignorat, pentru că aceasta îți poate afecta organismul fără să îți dai seama. Complicațiile ce pot apărea ca urmare a hipertensiunii arteriale sunt de durată și acestea cresc riscul de apariție a problemelor grave de sănătate, precum un atac de cord și accident cerebral.Totuși, o dată depistată, hipertensiunea arterială poate fi controlată în mod eficient cu ajutorul unui tratament medicamentos adecvat, prescris de un dr. cardiolog din Timisoara dar și prin metode nefarmacologice, care se referă în mare parte la schimbarea stilului de viață.Tratamentul medicamentos care se aplică în cazul hipertensiunii arteriale nu tratează cauza ci se axează pe reducerea valorilor tensiunilor arteriale la un nivel de siguranță,constante și fără oscilații.Anumite studii, au arătat că doar 25% dintre pacienții cu hipertensiune arterială reușesc să țină sub control valorile tensiunii arteriale și să reducă, cu adevărat riscul de complicații.Ceea ce poți face pentru a trata hipertensiunea, ține în mare parte de stilul tău de viață, iar acest lucru se poate schimba doar dacă ești dispus să faci, cu adevărat anumite lucruri pentru a nu te expune complicaților.Iată ce poți face pentru a reduce hipertensiunea arterială.Un lucru simplu dar totuși greu de făcut pentru mulți dintre pacienți, este modificarea stilului alimentar. Pentru a reduce hipertensiunea, înainte de toate, trebuie să elimini toți factorii de risc, prezenți în viața ta, iar mulți dintre aceștia au legătură obiceiurile alimentare.Reducerea consumului de grăsimi animale și sare și înlocuirea acestora cu o dietă bazată pe legume, fructe și cereale integrale, te vor ajuta mult în acest sens.Fumatul îți blochează arterele și îți pune întreaga sănătate în pericol. Renunțarea la fumat este unul dintre cele mai importante lucruri pe care trebuie să le faci, atunci când ai hipertensiune sau suferi de boli cardiovasculare.Renunță la acest obicei nociv, dacă îți dorești să fii sănătos și să trăiești o viață de calitate.Greutatea corporală nu este doar inestetică dar te afectează și din punct de vedere al sănătății, riscând să suferi de foarte multe afecțiuni.Un exces de greutate, care este, în mare parte, cauzat de grăsimi, forțează inima să lucreze mai mult decât este necesar, ceea ce duce, implicit la o hipertensiune arterială.În același timp, acest lucru dezechilibrează și valorile colesterolului și ale glucozei din sânge și te predispune la alte afecțiuni și boli, pe lângă hipertensiune.Dacă nu reușești să îți menții greutatea corporală de unul singur, apelează la specialiști care te pot ajuta, precum nutriționiști.Nu trebuie să practici un sport de performanță, însă este important să faci mișcare, cel puțin jumătate de ora, o oră, zilnic. Poți apela la exerciții ușoare, la plimbări sau oricare alte activități îți fac plăcere.Rutina și sedentarismul nu doar că îți afectează inima, dar te predispun la extrem de multe boli fizice și psihice.O activitatea fizică regulată te ajută să reduci valorile tensiunii arteriale dar și să îți păstrezi greutatea sub control.Înlocuiește lichidele care te predispun riscului precum sucurile acidulate sau alcoolul și înlocuiește-le cu apă, ceai, sucuri de fructe proaspete sau supe. Un consum de minum 2-3 l de lichide pe zi, te ajută să îți hidratezi corpul în mod corespunzător și să îți ții tensiunea sub control.Evită, de asemenea alimentele care te dezhidratează preecum cafeaua sau alcoolul.