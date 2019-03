Suspectezi o infectie urinara? Afla raspunsul usor

Cand se agata de tine, iti strica toata ziua. Nu poti sa lucrezi pentru ca te ridici mereu de la birou ca sa mergi la baie, nu poti iesi cu prietenii la cinema pentru ca toaleta este departe si ar trebui sa ii deranjezi des pe cei din jur, zici pas la sala pentru ca disconfortul este prea mare, cat despre iesirea cu colegii… mai bine stai acasa. Infectia urinara este una dintre problemele care ne creeaza un disconfort major, iar pe unii dintre noi ne determina chiar sa ne luam concediu medical. De altfel, un studiu recent a aratat ca peste 56% dintre cei care sufera de infectii urinare au marturisit ca relațiile lor au fost afectate negativ de aceasta problema.Tractul urinar este format din rinichi, uretere, vezica urinara si uretra. Infectia urinara este o infectie provocata de agenti patogeni (bacterii, paraziti, fungi), acestia putandu-se localiza in oricare parte a tractului urinar – uretra (infectie uretrala sau uretrita), vezica urinara (infectie a vezicii urinare sau cistita), rinichi (infectie a rinichilor sau pielonefrita).Cea mai frecventa cauza a infectiei urinare o reprezinta infectarea cu Escherichia coli. Cu toate acestea, mai exista si alte bacterii ce pot provoca o infectie a tractului urinar (Klebsiella, Pseudomonas, Enterobacter, Proteus, Staphylococcus, Mycoplasma, Chlamydia, Neisseria) sau paraziti (Trichomonas, Schistosoma).Alte cauze determinante mai pot fi: calculii renali (pietrele la rinichi), sondele urinare, diabet zaharat, imunitatea scazuta (raceli, antibiotice), malformatiile ale tractului urinar, igiena sexuala precara.Simptomele infectiei urinare pot varia in functie de varsta, sex si localizarea infectiei la nivelul tractului urinar. Printre cele mai frecvente simptome se numara: starile de agitatie , varsaturile, diareea si febra, disuria (usturimi la urinare) sau poliuria (un numar crescut fata de normal), senzatia frecventa de urinare, dar eliminarea unui volum de urina foarte mic, durerile lombare joase, urina urat mirositoare, tulbure, hematuria (sange in urina).Suspectezi o infectie urinara?te ajuta sa afli raspunsul prin depistarea leucocitelor, eritrocitelor si nitriților produsi de bacteriile din urina. Este eficient atat inainte, cat si dupa instituirea tratamentului.Uractiv Test se foloseste acasa sau la birou, simplu, usor, si in 30 de secunde știi sigur. Cum? Pregateste proba de urina. Introdu timp de 1 secunda banda test in proba de urina astfel incat cele 3 campuri de testare sa fie scufundate complet. Scoate banda test si așeaz-o orizontal pe o suprafata uscata cu campurile de testare in sus, timp de 30-60 de secunde, pentru a permite realizarea reactiilor. Compara culorile de pe banda test cu cele din tabelul de culori de pe cutie si citește rezultatul.Testul a iesit pozitiv? Iti recomandam Uractiv Forte . Contine extract natural standardizat de strugurii ursului si albastru de metilen si amelioreaza rapid a senzatia de disconfort din tulburarile urinare.Afla mai multe despre produsele din gama Uractiv pe www.uractiv.ro sau pe pagina de Facebook, Feminitate pura.Testul a iesit pozitiv? Iti recomandam Uractiv Forte , singura capsula cu albastru de metilen (si strugurii ursului) pentru mentinerea sanatatii tractului urinar. Uractiv Forte curata si dezinfecteaza tractul urinar, distruge si elimina bacteriile responsabile de producerea infectiei urinare, amelioreaza durerea si disconfortul asociate. Plus actiune vizibila, imediata – coloreaza urina in verde albastrui.Vrei sa previi recurentele? Ai Uractiv Med, primul dispozitiv medical pentru tratarea si prevenirea infectiilor urinare.Uractiv, la nevoie se cunoaste, cu oferte speciale in farmacii.