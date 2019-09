Tanar de 18 ani cu plamani de 70 de ani din cauza tigarilor electronice

S-a deschis o ancheta in cazul acestor tipuri de dispozitive, pentru a se identifica substantele care duc la imbolnaviri. Autorităţile vorbesc despre interzicerea acestor dispozitive cu tutun încălzit.Un nou caz a atras atentia in ceea ce priveste tigarile electronice. Un tanar de 18 ani are plamanii distrusi de aceste dispozitive. In urma unor controale medicale, medicii au constatat ca plamanii sai arata ca ai unui batran de 70 de ani.„A fost înspăimânător să mă gândesc la ce a putut să facă acel mic dispozitiv plămânilor mei“, a declarat Adam care a fost adus la spital de mama sa, îngrijorată de faptul că tânărul nu mai putea respira. Adam este unul din sutele de tineri utilizatori de ţigări electronice din SUA care s-au îmbolnăvit de plămâni din pricina unei substanţe conţinută în aceste dispozitive. Autorităţile naţionale nu au reuşit încă să afle despre ce substanţă este vorba şi discută despre scoaterea acestor dispozitive cu arome – cu excepţia celei de tutun - din piaţă. „De ce este atât de important? Am remarcat un număr impresionant de elevi care utilizează astfel de produse aromate“, a argumentat Alex Azar, secretarul American pentru Sănătate.