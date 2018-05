Tantarii transmit boli mortale. Fereste-te de intepaturile lor pentru ca sunt foarte periculoase

Exista in jur de 3000 de specii de tantari in lume. Cateva sute sunt foarte periculoase. Chiar daca multe dintre aceste specii nu sunt in Romania, e bine sa stii ce metode de precautii trebuie sa ai in vedere atunci cand calatoresti in Africa sau in Asia, acolo unde se gasesc cele mai periculoase specii de tantari. Multe dintre bolile prezente in aceste tari au ajuns sa fie prezente si in Europa. Cazuri grave in urma intepaturilor de tantari s-au inregistrat si in Romania.Iata cateva dintre bolile mortale pe care le pot transmite tantarii:Malaria este una dintre cele mai raspandite boli de catre tantari. Aceasta boala este intalnita frecvent in Asia, Africa, America Centrala si de Sud.Malaria este transmisă prin înțepătură de femeia țânțarului anofel purtătoare a parazitului numit Plasmodium. Simptomele apar la 7 zile de la infectare si se manifesta prin febra, frisoane, dureri de cap, dureri musculare si abdominale si varsaturi.Asadar, primele semne pot indica o gripa, insa daca ai calatorit in aceste tari, e bine sa merg de urgenta la medic pentru un diagnostic corect.La 3 saptamani de la aceste simptome pot aparea simptome mai severe, iar boala poate evolua catre meningita, febra puternica, rigiditate la nivelul gatului, convulsii, pierderi ale vederii, amorteala a membrelor si chiar paralizie. Astfel, in cazul in care nu se administreaza un tratament corect, pacientul poate deceda.Acest virus a ajuns sa se raspandeasca foarte rapid. West Nile este semnalat frecvent si in Europa, printre tarile afectate numarandu-se Romania, Bulgaria, Grecia, Portugalia si Rusia.Virusul West Nile este transmis de țânțari din specia Aedes, inclusiv, subspecia Aedes albopictus sau Țânțarul-tigru, care s-a făcut vinovat de cazurile de West Nile depistate în ultimii ani în țara noastră.Aceasta este transmisă de țânțarii din specia Aedes și se manifestă prin febră, oboseală, migrene, dureri articulare și prurit.Febra Dongue poate duce foarte usor la deces, in special in cazul in care persoana infectata are un sistem imunitar slab.Este transmisa de țânțari din specia Aedes aegypti, întâlniți în regiunile tropicale din Africa și America.Simptomele ei apar dupa 6 zile de infectare si se manifesta prin febra și frisoane, dureri de cap, abdominale și musculare, greața, vărsături.Este transmisă de țânțari din mai multe specii, precum Culex, Aedes, Anopheles, Mansonides.Filarioza limfatică apare ca o consecință a infectării cu filarii (viermi filiformi care trăiesc în ganglioni și în vasele limfatice). Aceasta boala este cu atat mai periculoasa, cu cat simptomele acestei boli pot sa apara si la cativa ani de la infectare. Printre semnele care pot indica filarioza limfatică se numara febra și dureri ale ganglionilor inghinali, care cresc în volum, vase limfatice înroșite și umflate sub piele și/sau urină alburie.Acest virus a fost foarte popular si in Romania anul trecut. Este transmis de tantari care fac parte din specia Aedes, inclusiv de subspecia Aedes aegypti, care este raspandita peste tot in lume. Foarte multe persoane nu prezinta simptome sau prezinta cel mai adesea semne ale unei gripe.Virusul Zika este insa foarte periculos pentru femeile insarcinate, deoarece poate opri sarcina sau poate da disfunctii neurologice copilului.Cel mai întâlnit efect al infectării cu Zika este microcefalia; copilul cu microcefalie manifestă retard mintal, tulburări de auz și de vedere și multe alte probleme care-l fac dependent de îngrijire permanentă.E dată de un virus înrudit cu West Nile și e transmisă la om prin țânțarul din specia Culex. Zonele de risc sunt sud-estul Asiei și Pacificul de Vest. În majoritatea cazurilor, e asimptomatică sau prezintă simptome ușoare. Însă există și cazuri grave, cu febră, dureri de cap și dezorientare, care poate evolua spre paralizie și comă; un pacient aflat în această situație, dacă e salvat, riscă să rămână cu sechele neurologice permanente.Pentru a evita infectarea oricarei boli, medicii recomanda vaccinarea.