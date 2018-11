Te confrunti des cu infectii intime? Foloseste un sinbiotic pentru a-ti mentine vaginul sanatos

Secreții abundente cu miros înțepător, mâncărimi, senzație de arsură, uscăciune vaginală, dureri în timpul actului sexual, acestea sunt printre cele mai des întâlnite simptome ale vaginitei și candidozei, infecțiile intime cu cea mai mare rată de recurență. Te întrebi de ce apar iar și iar? Ei bine, motivele sunt multiple și ți le prezentăm mai jos.Terapia clasică medicamentoasă cu antibiotice și/sau antifungice are în vedere eradicarea patogenilor, dar, din păcate, distruge și stratul protector de lactobacili. Astfel, rata recurenței infecțiilor vaginale la 3 luni de la tratament este de 50% și crește la 80% în 12 luni după tratament.Acest lucru se întâmplă deoarece, odată cu îndepărtarea bacteriilor patogene, sunt îndepărtați și lactobacilii, creându-se un teren favorabil reinfectării cu microorganisme patogene.Fluctuațiile hormonale mari din timpul sarcinii și al alăptării determină scăderea nivelului de glicogen (hrana naturală a lactobacililor), ceea ce conduce la scăderea drastică a numărului de lactobacili de la nivel vaginal, creându-se un teren favorabil infectării cu microorganisme patogene.În perioada de premenopauză și menopauză, producția ovariană de estrogen și progesteron se reduce treptat. Deficitul hormonal rezultat afectează multiple arii ale organismului, prima fiind mucoasa vaginală, care se atrofiază și devine mai sensibilă la dezvoltarea infecțiilor. Această situație se datorează dezechilibrului hormonal care antrenează un deficit de nutrienți necesari pentru flora sănătoasă vaginală. Fără “hrană”, lactobacilii nu se mai dezvoltă în număr optim, ceea ce creează un teren favorabil infectării cu microorganisme patogene.În timpul intervențiilor chirurgicale ginecologice sunt administrate local doze mari de antibiotice și antiseptice pentru a combate posibilele infecții. Aceste substante omoară atât patogenii, cât și lactobacilii de la acest nivel.Unele intervenții chirurgicale precum histerectomia conduc și la modificări hormonale profunde precum scăderea producției de estrogen. Astfel, se instalează un deficit major de nutrienți necesari lactobacililor pentru a se dezvolta. În schimb, terenul este propice dezvoltării microorganismelor patogene.Folosești des spălături vaginale cu bicarbonat de sodiu și/sau substanțe antiseptice?Lactobacilii produc acid lactic, ceea ce realizează un mediu acid specific vaginului (pH = 3,5-4,5). Astfel, supraviețuirea și capacitatea de a-I menține proprietățile antibacteriene ale lactobacililor sunt în strânsă dependență cu menținerea acidității mediului vaginal.Utilizarea spălăturilor vaginale repetate cu bicarbonat de sodiu (care alcalinizează mediul vaginal, pH >8) conduce la dereglarea echilibrului vaginal și la scăderea drastică a lactobacililor de la acest nivel.Astfel, se creează un teren propice dezvoltării patogenilor.Antisepticele locale, la fel ca și antibioticele, nu posedă un mecanism care să distrugă selectiv doar patogeni. În plus, mulți dintre patogeni au căpătat rezistență la acțiunea multora dintre antisepticele locale, în timp ce lactobacilii sunt sensibili la acțiunea acestor antiseptice locale. Prin aplicarea de antiseptice locale, lactobacilii sunt omorâți și astfel este creat un mediu favorabil reinfectării cu microorganisme patogene. Pentru a scapa de infectiile intime repetate, trebuie sa ai grija ca flora ta vaginala sa fie sanatoasa, adica sa aiba suficienti lactobacili care sa o protejeze de bacteriile rele. Mastrelle Symbio este o asociere sinergica formata din complex prebiotic bio-activ si complex probiotic constituit din tulpini lactice specifice florei vaginale (L. rhamnosus + L. reuteri), care intrerupe acest cerc vicios al infecțiilor intime.Mastrelle Symbio sunt capsule vaginale care contin bacterii bune ce distrug bacteriile rele, iar pentru a-si pastra actiunea complexa trebuie tinute la frigider.- Trateaza candidoza si vaginita bacteriana- Previne infectiile vaginale recurente- Restabileste echilibrul florei si pH-ului vaginal, in toate situatiile in care numarul lactobacililor de la nivel vaginal este scazut- Scade recurentele vaginitelor bacteriene- Creste eficacitatea terapiei clasice- Eradicheaza Candida si formele sale de rezistenta- Poate fi utilizat in conditii de siguranta in timpul sarcinii si alaptarii- Poate fi utilizat in conditii de siguranta pe perioade indelungate, fara risc de reactii adverse.Afla mai multe despre produsele din gama Mastrelle pesi pe pagina de Facebook Feminitate pura.