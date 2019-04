Te simti epuizat? Iata 7 cauze nebanuite ale oboselii

O alimentatie bogata in zahar si cofeina poate cauza fluctuatii ale nivelului glicemiei, care, la randul sau, poate interfera cu somnul. Consuma, in schimb, fructe si legume, si proteine slabe. “Mancand sanatos, ai un control mai bun al kilogramelor in plus, si astfel vei dormi mai bine, stiut fiind faptul ca obezitatea contribuie din plin la instalarea oboselii”, explica dr. J. Fred Ralston jr., fost presedinte al Colegiului Medicilor din Statele Unite.Cand vine vorba de oboseala, remediul preferat al dr. Ralston sunt exercitiile fizice. Fa exercitii fizice cu cel putin trei ore inainte de culcare si vei putea dormi ca un prunc! Exercitiile fizice imbunatatesc respiratia, iar studiile de specialitate spun ca o respiratie buna contribuie la cresterea nivelului de energie. Asa se explica de ce oamenii sedentari se simt mai putin obositi la scurt timp dupa ce au inceput un program de exercitii fizice. Ralston recomanda 40 de minute de exercitii fizice de patru ori pe saptamana.Multi oameni nu reusesc sa doarma suficient si, drept consecinta, se simt din ce in ce mai obositi. Evita sa consumi cafea si alcool cu cateva ore inainte de culcare, opreste televizorul si pastreaza- ti dormitorul curat si linistit. Aceste elemente sunt foarte importante pentru rutina somnului.Daca, raspunzand la aceste intrebari, tot n-ai gasit adevarata cauza a oboselii tale, atunci ar trebui sa verifici si alte aspecte legate de sanatate.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.