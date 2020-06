Telemedicina / Teledermatologia

Telemedicina este o ramură a medicinei care permite profesioniștilor din sistemul medical să evalueze, diagnosticheze și să trateze pacienții de la distanță, prin intermediul tehnologiei de telecomunicație (calculator, telefon, tableta etc). Pentru pacient este o alternativă eficientă și comodă a consultației clasiceConceptul de telemedicina a debutat in Statele Unite ale Americii inca din timpul celui de al 2-lea Razboi Mondial. Progresele in domeniul tehnologic si medical fac ca in ziua de astazi telemedicina sa reprezinte o metoda facila, la indemana, de comunicare pacient-medic sau medic-medic, atunci cand o consultatie in cabinet nu este posibila. In intervalul 2011-2019, procentul spitalelor din SUA ce utilizeaza telemedicina a crescut de la 35% la 76%. Studiile din domeniu asigura ca prognosticul va fi acelasi, indiferent daca vorbim de o consultatie/monitorizare in mediul virtual sau o vizita in cabinet (Agency for Healthcare Research and Quality 2016).Dermatologia este unul dintre domeniile medicale in care videoconsultatia se dovedeste a fi extrem de utila, ajutata bineinteles de un istoric detaliat al afectiunii si de fotografiile de inalta calitate. Marea majoritate a patologiilor dermatologice vor putea beneficia de sfaturi, plan de tratament, pentru unele insa fiind necesara o prezentare la medic, pentru eventuale investigatii suplimentare (dermatoscopie, examen histopatologic, etc.).În ultimii ani, video-consultatia a devenit o parte foarte importantă a sistemului medical. Astfel pacienții pot să aibă acces la sistemul medical chiar dacă locuiesc în zone izolate ori sunt nedeplasabili. Era internetului de mare viteză a condus la progrese considerabile în această ramură extinsă a medicinei.Răspunsul este da. Dr. Amalia Anghel, medic primar dermatovenerologie in cadrul clinicii Skinmed ne explica in ce masura putem apela la telemedicina: „Desigur, nu toate afecțiunile se pot preta pentru telemedicină, dar afecțiunile care apar cel mai frecvent și sunt sâcâitoare pentru pacienți isi pot gasi rezolvarea.Teledermatologia poate să fie utilizată pentru consultații, second opinion și chiar monitorizarea unor tratamente cronice. Conform studiilor, teledermatologia oferă- medicii specialiști devin mai accesibili pentru pacienții din zone îndepărtate sau care se regăsesc pe liste lungi de așteptare, oferă– reducând listele de așteptare, făcând ca medicina specializată să fie egală pentru toți. –democratizează medicina;- îmbunătățește calitatea prin încrederea în dispozitive pentru diagnosticarea de la distanță;- creșterea numărului de pacienți ce pot beneficia de acest serviciu;- pacienții selectați pentru îndepărtarea leziunii excizie chirurgicală/ laser/ biopsie pot fi consultați direct in ziua interventiei chirurgicale, astfel incat se prezinta in clinica o singura data. In felul acesta se pot evita 60-70% din consultații face-to-face.”, precizeaza specialistul.pot să fie: disponibilitatea internetului și viteza acestuia; capacitatea pacientului sau a solicitantului de a opera dispozitivul pentru fotografiere și de a captura imagini de bună calitate pentru a putea să fie transmise mai departe; lipsa sau întârzierea accidentală a diagnosticului de malignitate cutanată.Un dezavantaj posibil este si pierderea oportunității de a arăta empatie față de pacient și de a-i înțelege nevoile. Din fericire, acest lucru poate să fie îmbunătățit cu ajutorul apelurilor video.Metoda de diagnostic si sfaturi medicale a fost initial destinata persoanelor aflate in imposibilitatea de a beneficia in timp real de asistenta dermatologica specializata ( spre exemplu marinarii, personalul din statiile de cercetare aflate la altitudini mari , etc )Exista numeroase sisteme de sanatate din intreaga lume care au adoptat precoce aceasta metoda, unele incepand chiar cu anul 1995. Conform unui alt sudiu efectuat in anul 2014, specialistii din Marea Britanie au examinat un numar de 314 pacienti aflati la peste 1600 km distanta. Majoritatea afectiunilor au fost dermatite, eczeme, diferite tipuri de infectii sau reactii alergice. Raspunsul prompt al medicilor ( 3-6 h) si complianta pacientilor a dus la vindecarea sau ameliorarea afectiunilor, fara alte sechele. Dr. Amalia anghel, medic primar dermatologie / venerologie in cadrul clinicii Skinmed, eplica pe intelesul tuturor:ATENTIE! Nu toate afectiunile dermatologice se preteaza la consultul la distanta! Exista boli pentru care interactiunea cu medicul este obligatorie, cum ar fi evalurea corecta a alunitelor sau alte afectiuni cronice, mai ales boli autoimune.In conlcuzie, teledermatologia ar trebui privita ca o metoda adjuvanta / complementara consultului sau procedurilor dermatologice si nu una exclusiva de confirmare diagnostic sau tratament. Cu toate acestea, in urma explicatiilor primite de la specialistul dermatolog, unele leziuni pot fi ameliorate sau temporizate o perioada variabila de timp, acest lucru aducand beneficii de cele mai multe ori legat de aspectul rezidual sau cicatricial sau reducand necesitatea unui tratament mai agresiv ulterior, daca afectiunile respective nu sunt ingrijite corespunzator”.