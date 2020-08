Testul pentru COVID-19 care costa mai putin de 50 de lei

FDA (Agentia Federala pentru Hrana si Medicamente a Statelor Unite) a aprobat un test nou pentru depistarea infectiei cu coronavirus, care este foarte usor de utilizat si la un pret accesibil. Acesta va costa in jur de 10 dolari. Testul analizeaza saliva si va fi pus pe piata sub numele de SalivaDirect.Testul nu are nevoie de tehnologie sau echipamente speciale, iar instrucțiunile de utilizare ale acestuia vor fi furnizate în scurt timp laboratoarelor din Statele Unite, se arată într-un comunicat al FDA, scrie livescience.com.“SalivaDirect este un alt test inovator care va reduce mult resursele necesare pentru testarea populației”, a declarat Brett P. Giroir, secretarul de stat pe probleme de sănătate din SUA.Creat de cercetători de la Școala Yale de Sănătate Publică, testul a fost deja folosit de jucătorii din NBA, pentru a-i valida eficacitatea.Testul SalivaDirect este mult mai usor decat testul nazal si presupune analizarea salivei care a fost colectata de la pacient intr-un recipient colector.“Am simplificat testul, astfel încât să coste doar câțiva dolari și ne așteptăm ca laboratoarele să vândă aceste test cu doar 10 dolari bucata. Dacă pot fi implementate alternative ieftine precum SalivaDirect în toată țara, s-ar putea să obținem în sfârșit un control asupra acestei pandemii, chiar înainte de un vaccin”, a declarat Nathan Grubaugh, profesor asistent de epidemiologie la Școala Yale de Sănătate Publică.Potrivit cercetătorilor, acuratețea rezultatelor acestui test este aceeași cu cea de la testele nazale. Până în prezent, alte patru teste de salivă au fost aprobate de FDA în Statele Unite.