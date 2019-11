Ti se infecteaza urechile daca porti cercei care nu sunt din aur? Iata motivul

Această afecțiune este cunoscută sub denumirea de eczeme alergice și, după cum îi spune și numele, este o reacție alergică a pielii. Persoanele care se confrunta cu aceasta afectiune pot purta doar cercei din aur, altfel se pot confrunta cu simptome precum mancarimile, roseata, inflamatii sau supuratii ale lobului urechii.Nichelul este elementul principal care provoaca aceasta reactie adversa si poate duce chiar la infectii puternice. Acest metal este prezent in aproape toate bijuteriil, pe langa aliajele de argint sau aur alb. Cu toate ca nu exista niciun remediu pentru ameliorarea acestei afectiuni, exista cateva remedii.Inainte de a purta o pereche noua de cercei care nu sunt din aur da-o cu un strat de lac de unghii. Acesta va actiona la un izolator si va impiedica aliajul sa intre in contact direct cu pielea. O alta optiune ar ca zona din jurul lobului, unde se fixeaza cercelul, sa fie din plastic, ca sa nu se produca reactia alergica. Exista de asemenea, linii de bijuterii din argint sau aur alb care garanteaza ca nu folosesc nichel in aliajele lor. In cele din urma, puteti opt pentru cercei din otel chirurgical sau titan, deoarece nu contin nichel.