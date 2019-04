Top 10 super-alimente pentru un par sanatos

Am intocmit un Top 10 al alimentelor care pot imbunatati sanatatea parului tau, ele fiind surprinzator de usor de introdus in dieta zilnica. Iata ceea ce ar trebui sa mananci pentru a avea un par mai sanatos:Exista un motiv bine definit pentru care am pus somonul in capul acestei ierarhii! Dintre toate alimentele din această listă, somonul are cel mai puternic efect cand vine vorba despre aspectul tau. Este plin de proteine, acizi grasi Omega-3, fier si vitamina B-12. Aceasta inseamna ca somonul va adauga stralucire, va preveni uscarea scalpului si va imbunatati cresterea parului. Acest peste delicios este un aliment-miracol pentru parul tau!Unul dintre cele mai versatile alimente din lista noastra, oul poate fi introdus in multe moduri in dieta ta zilnica, pentru a avea un par sanatos. Ouale au un continut mare de biotina, o vitamina B esentiala pentru sanatatea scalpului si cresterea parului. Ouale sunt, totodata, bogate in fier, care transporta oxigen catre foliculii capilari. Mananca oua la micul dejun de doua ori pe saptamana si vei avea in curand un par mai bogat si mai puternic.Migdalele, arahidele, nucile acaju si nucile obisnuite contin zinc, care diminueaza caderea parului. Nucile obisnuite contin, de asemenea, multi acizi grasi Omega-3, care catalizeaza bogatia si stralucirea parului tau. Ia mereu cu tine o punguta cu nuci, pentru o gustare usoara ce duce la un par sanatos!Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.