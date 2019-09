Top analize medicale de facut la orice varsta

De altfel, expertii recomanda programarea analize medicale de mai jos pentru a preveni unele afectiuni. Cu atat mai mult cu cat in familia ta exista cauzuri de anumite boli, vorbeste cu medicul de familie despre acest subiect iar el iti va recomanda ce este mai bine pentru tine.O data pe an este recomandat sa-ti faci teste la sange si urocultura pentru a descoperi din timp daca exista probleme de genul gastritei, bolilor intestinale si a cancerului de colon. De asemenea, o data la 2 ani poti face teste rapide pentru masurarea glicemiei.O data pe an. Include testul Papanicolau, examinare pelvica, examinare a sanilor si daca ai un nou partener sexual, teste pentru boli cu transmitere sexuala. Daca ai mai multi parteneri de sex adauga si teste HIV.La fiecare 6 luni pentru curatarea dintilor si o examinare orala.Daca ai probleme cu pielea sau ai in familei cazuri de cancer de piele ar fi bine sa mergi la doctor o data pe an. In caz contrar mergi la specialist numai daca apar alunite noi cu aspect ciudat sau daca apar probleme de piele.Verificarea nivelului de colesterol: Daca la ultimul test valoarea colesterolului a fost normala atunci este nevoie de un alt test peste 5 ani. Unii experti considera ca poti astepta pana la 40 pentru astfel de analize, daca nu esti expus unor riscuri mari de a dezvolta boli de inima din cauza fumatului, obezitate, tensiune arteriala mare, sau diabet.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.