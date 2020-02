Tot ce trebuie sa stii despre homeopatie

In cazul in care doresti sa apelezi la aceasta alternativa, ti-am pregatit un articol despre cum anume functioneaza homeopatia si cum trebuie administrate remediile.Homeopatia este o metoda stiintifica de tratament medical care urmareste sa stimuleze tendinta naturala de vindecare a organismului. Remediile homeopate au fost demonstrate in urma cu peste 200 de ani de catre Samuel Hahnemann, parintele homeopatiei. El a descoperit astfel „legea similitudinilor” conform careia, remediul unei boli poate declansa boala respectiva la o persoana sanatoasa. Astfel, specialistii prescriu un medicament care provoaca simptome cat mai apropiate de cele ale pacientului.– Principiul singurului remediu, conform caruia un medicament va vindeca totalitatea simptomelor de la nivel mental, fizic si emotional simtite de pacient;– Principiul dozei minime care face referire la faptul ca medicul homeopat va prescrie un numar mic de doze infime, iar apoi va astepta sa vada efectele aparute.La baza homeopatiei sta teoria conform careia fiecare persoana este diferita atat din punct de vedere fizic, cat si din punct de vedere mental si emotional. Luand in considerare acest aspect,impreuna cu considerentul ca prin nastere preluam ereditar o serie de alte informatii genetice, dar si faptul ca toti avem conditii de viata total diferentiate, devine evident conceptul ca fiecare om va dezvolta o boala intr-un mod diferit. Tocmai de aceea, homeopatia foloseste tratamente individualizate in functie de specificul fiecarui pacient. Astfel, putem concluziona ca tratamentele homeopate sunt pentru toata lumea! Femeie, barbat, copil, adolescent, adult sau varstnic, poti gasi remediul potrivit pentru tine.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.