Tot ce trebuie sa stii despre Zona Zoster

Zona Zoster este o tulburare cauzata de virusul varicelo-zosterian, cel care provoaca si varicela, boala cunoscuta popular si sub denumirea de varsat de vant. Persoanele cele mai predispuse la a dezvolta Zona Zoster sunt cele care au suferit de varicela in copilarie, cele care au un sistem imunitar slabit, cele in varsta, cele cu boli cronice sau supuse stresului si surmenajului. Virusul varicelo-zosterian, care face parte din familia celor herpetice ramane in stare latenta, la nivelul radacinilor nervoase, in organismul persoanelor care au avut varicela in copilarie. Atunci cand sistemul imunitar este slabit, virusul se poate reactiva, de data aceasta cauzand apariția Zonei Zoster.Foarte dureroasa, Zona Zoster poate afecta viața cotidiana a pacientului. Din fericire, aceasta boala benigna poate fi controlata prin tratament medicamentos, dar si cu ajutorul remediilor naturale.debuteaza cu senzații de arsura, furnicaturi, mancarime sau durere intensa pe o zona mare de piele localizata adesea pe torace, abdomen, fața sau membre. Pielea devine foarte sensibila la atingere. Dupa aproximativ cinci zile, apare o erupție cutanata, cu vezicule adunate in grupuri sau placi, dureroase si/ sau iritante. Aceasta etapa dureaza de la doua la sapte zile, iar apoi, veziculele se vor sparge, vor forma cruste si vor disparea. Febra si durerile de cap se mai pot numara printre simptomele Zonei Zoster. O a treia etapa poate fi nevralgia postherpetica, care se manifesta prin dureri severe si sensibilitate extrema la cald sau frig in zonele care au fost afectate de erupții.Varicela este o boala comuna si extrem de contagioasa in randul copiilor cu varste intre 3 luni si 10 ani. Zona Zoster este la fel de contagioasa si poate fi contractata de la persoane suferind de varicela, mai ales in perioada eruptiva. Virusul se poate transmite pe cale aeriana, prin contact direct cu pacientul, mai ales cu lichidul din veziculele care apar pe piele sau cu obiecte atinse recent de acesta.Cu cat administrarea tratamentului se face mai rapid, cu atat simptomele vor fi mai puțin severe. In mod ideal, tratamentul ar trebui sa fie prescris in primele trei zile de la declansarea bolii, fiind extrem de important sa mergi la medic cat mai repede. In general, diagnosticul pentru Zona Zoster se pune rapid, fara sa fie nevoie de investigații medicale suplimentare.Tratamentul are rolul de a preveni suprainfectarea zonelor cu leziuni si de a limita durerile. Astfel, pentru a evita infectarea zonelor cu vezicule, se aplica antiseptice locale. Medicul poate prescrie si un produs antihistaminic, ce poate sa limiteze riscul de infecție si sa previna scarpinarea excesiva a zonelor afectate. De asemenea, pentru limitarea durerilor, medicul poate prescrie analgezice. Daca sunt administrate rapid, antiretroviralele pot fi eficiente in tratarea Zonei Zoster si in prevenirea complicațiilor si a nevralgiei postherpetice.In cazul durerilor care apar dupa vindecare, se recomanda consultul unui medic neurolog, care va prescrie un tratament specific.In timpul crizelor, pot fi de ajutor purtarea hainelor largi, pentru a limita frecarea cu pielea, folosirea unui sapun foarte gras si aplicarea de comprese reci pe zonele afectate, care trebuie sa fie monitorizate, pentru a depista la timp infecțiile.Zostavax este vaccinul care poate reduce la jumatate riscul de a dezvolta aceasta boala si de a suferi de dureri postherpetice, dar, este recomandat persoanelor cu varste de peste 50 de ani. Vaccinul este similar celui contra varicelei, ce se administreaza in copilarie. Vaccinul nu este eficient in cazul persoanelor imunodeprimate, al celor care au deja Zona Zoster sau sufera de dureri postherpetice.Alimentația poate juca un rol important in controlarea simptomelor Zonei Zoster. Opteaza pentru alimente bogate in vitamina C (citrice, kiwi, fructe si legume variate, care ajuta la drenare, precum dovlecei, castraveti, papadie etc), dar si suplimente care conțin acest compus. Reducerea consumului de alimente procesate si excitante precum ciocolata ar fi, de asemenea, eficienta in timpul crizei.Odihna este foarte importanta, mai ales in primele zile de la declansarea erupției. Cearsafurile trebuie sa fie schimbate frecvent, pentru a limita riscul de a transmite virusul unor persoane care nu au suferit niciodata de varicela.Sursa foto: Pixabay.com