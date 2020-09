Totul despre hiperhidroza axilara - cel mai eficient tratament impotriva transpiratiei excesive

Atunci cand afara este foarte cald, facem sport, sau suntem foarte nervosi, organismul nostru se supraincalzeste si transpiram. Oricat ar fi de neplacuta, transpiratia reprezinta sistemul natural de raciere al corpului, deci nu numai ca este foarte importanta pentru sanatate, ci este vitala! Totusi, cand organismul transpira foarte mult, chiar daca nu se afla intr-una din situatiile de mai sus, inseamna ca vorbim deja despre o problema medicala care trebuie investigata si tratata corespunzator.Hiperhidroza este termenul medical care descrie transpiratia excesiva si poate fi asociata unor boli sau tratamente, precum infectiile, bolile endocrine, metabolice, psihiatrice sau de alta natura. Exista doua forme ale acestei afectiuni:si. In cazul hiperhidrozei primare, transpiratia apare din senin, fara a fi stimulata de factorii obisnuiti (caldura, efort fizic, stare de nervozitate). Cel mai des intalnita este forma secundara a hiperhidrozei, care apare ca rezultat al altei conditii medicale sau ca efect advers al unor medicamente.Diagnosticul se stabileste intotdeauna in urma consultatiei medicului specialist dermatolog, care va decide daca este nevoie si de consultarea altor colegi specialitsti, precum endocrinologul, medicul internist, neurologul sau psihiatrul. In urma unor investigatii amanuntite, medicul identifica natura afectiunii si zona care trebuie tratata.Hiperhidroza primara este localizata pe o anumita zona a corpului: pe maini, picioare, axila sau fata. Aceasta afectiune se manifesta inca din copilarie sau adolescenta si persista toata viata. Interesant este faptul ca, desi persoanele cu hiperhidroza primara localizata au episoade de transpiratie excesiva cel putin o data pe saptămana, nu transpira in timpul somnului.Daca in cazul hiperhidrozei secundare tratamentul este, de obicei medicamentos, in cazul hiperhidrozei primare exista o serie de tratamente revolutionare, foarte eficace, precum esteToxina botulinica este o proteina naturala care blocheaza temporar (4-6 luni) secretia unor substante chimice la nivelul sistemului nervos responsabile de “pornirea” glandelor sudoripare. Astfel, toxina botulinica “opreste” glandele sudoripare la nivelul pielii unde este injectata.Tratamentul cu toxina botulinica este o metoda de tratament nedureroasa si este realizata de catre medicul dermatolog. Aceasta toxina se injecteaza cu un ac fin, in zona afectata, blocand controlul neuronal la nivelul glandelor sudolipare. Medicul aproximeaza numarul de injectari in functie de zona care trebuie sa fie tratata. Acest tratamentul este foarte sigur si foarte eficient pentru perioada de timp mai sus mentionata! Din pacate, tratamentul hiperhidrozei cu toxina botulinica nu este decontat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si se poate efectua doar in clinici private, specializate in dermatologie sau generaliste, ce au si aceasta specialitate. La Clinica PriMed din Bucuresti , de exemplu, costul tratamentului este de doar 1350 lei, unul dintre cele mai mici costuri de pe piata.la Clinica PriMed din Bucuresti.este unul dintre cei mai renumiti medici dermatologi din Bucuresti ce efectueaza terapia vampir si tratamentul impotriva hiperhidrozei axilare cu toxina botulinica. Cu multiple participari la congrese si simpozioane medicale, doctor Monica Popescu are si un portofoliu bogat de publicatii, printre care Recomandari in tratamentul astmului, o carte foarte utila si interesanta pentru cei ce sufera de aceasta afectiune.In plus, la Clinica PriMed din Bucuresti, doamna doctor realizeaza scanning-ul alunitelor cu cel mai performant aparat de pe piata, IR Skin.