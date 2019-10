Tratamente care combat efectele negative ale soarelui asupra tenului

Nu este cazul, pentru toate exista solutii! Descopera cele mai eficiente tratamente de rejuvenare dupa expunerea la soare, expunere care ti-a adus prejudicii prin riduri, pori dilatati, pete pigmentare, deshidratare, textura si culoare neuniforma, inclusiv aspectul tern al tenului. Prin pierderea elasticitatii, pielea se subtiaza, iar in jurul ochilor si al buzelor apar riduri fine care te fac sa arati cu cativa ani mai batrana. Doctor Laura Anca, medic dermato-estetician, iti recomanda peeling-ul chimic inainte de orice alt tip de interventie.Peelingul chimic este o metodă de întinerire facială care presupune exfolierea epidermei cu ajutorul unei substanţe chimice, având rolul de a îndepărta celulele moarte şi de a stimula regenerarea celulară. În funcţie de particularităţile şi problemele tenului, acesta se realizează prin mai multe grade de profunzime şi cu substanţe diferite.“Intervenţia noninvazivă are capacitatea de a rezolva personalizat imperfecţiunile tenului, prin posibilitatea alegerii nivelului de penetrare a epidermei: superficial, mediu sau profund. În funcţie de caracteristicile pielii se poate opta pentru una dintre cele trei variante, ele putând fi parcurse şi progresiv dacă este nevoie.”, explica medicul.Efectuarea acestei proceduri se recomanda in anotimpurile reci, pentru ca ulterior pielea trebuie sa fie ferita de razele UV.Leziuni pigmentare si modificarea culorii regionale datorate varsteiLeziuni a caror cauza este expunerea prelungita la soare (chiar si cu ani multi in urma) – cheratoza actinicaTratarea pana la disparitia completa a ridurilor fine datorate varsteiRenetezirea partiala a cicatricilor sechelare de acneeDoar peelingul adanc cu fenol poate elimina riduri adanci de expresie si combate pielea lasata, creand un efect antigravitational. Uneori poate mima efectul unui lifting facial complet.Dermatology este unul dintre cele mai moderne cabinete de medicină estetică şi dermatologie din Timişoara, cu o dotare tehnică de ultimă generaţie. O echipă de profesionişti de înaltă clasă, sub coordonarea dr. Laura Anca, poate oferi doamnelor şi domnişoarelor interesate o gamă largă de tratamente estetice, în condiţii deosebite, la preţuri pentru toate buzunarele.„Fiecare individ este unic, la fel trebuie să fie şi aspectul exterior, iar medicina estetică vine în ajutorul nostru pentru a corecta anumite defecte, pentru a şterge urmele lăsate de vârstă şi factorii externi (razele solare, poluarea, fumatul, alimentaţia şi stilul de viaţă nesănătos şi, nu în ultimul rând, stresul – agresorul epocii în care trăim). Tratamentele estetice neinvazive sunt nedureroase sau foarte puţin dureroase, în funcţie de sensibilitatea fiecăruia.”, adauga Dr. Laura Anca.Detalii: www.drlauraanca.com.