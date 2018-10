Trucul folosit de soldati: Cum sa adormi in 2 minute

Militarii americani au descoperit o tehnica menita sa grabeasca instalarea somnului. Astfel, cei care o folosesc au nevoie de doar doua minute pentru a adori.Trucul a fost dezvaluit in cartea Relax and Win: Championship Performance, publicata initial in 1981. Potrivit Medium.com, metoda a fost dezvoltata de catre Scoala de Aviatie americana pentru a se asigura ca pilotii de odihnesc suficient. In Al Doilea Razboi Mondial, numerosi piloti americani au facut greseli foarte mari din cauza lipsei de somn.Tehnica se pare ca le-a permis militarilor sa adoarma in orice conditii, in orice mediu, ziua sau noaptea, in mai putin de doua minute. Dupa sase saptamani de practica, a existat o rata de succes de 96%. Chiar si in prezenta zgomotului de fundal!Iata ce trebuie sa faci ca sa poti adormi in doua minute:1. Respira incet si adanc, relaxandu-ti muschii fetei. Elibereaza orice tensiune de pe frunte, maxilar si din jurul ochilor.2. Relaxeaza-ti corpul. Incepe cu umerii, lasandu-i cat mai jos posibil. Apoi relaxeaza bratele rand pe rand.3. In timp ce respiri profund si expiri incet, relaxeaza-ti partea superioara a corpului si apoi elibereaza tensiunea de la nivelul picioarelor, al coapselor, pana la gambe.4. Dupa ce intregul tau corp s-a relaxat timp de 10 secunde, trebuie sa te concentrezi pe relaxarea mentala. Aceasta se poate face prin efectuarea uneia dintre urmatoarele actiuni:- imagineaza-ti ca te afli intr-o canoe, pe un lac senin, cu cerul albastru deasupra ta.- imagineaza-ti ca stai confortabil intr-un hamac din catifea, intr-o camera de culoare neagra.- concentreaza-te sa nu te gandesti la nimic, spunandu-ti in gand timp de 10 secunde incontinuu: Nu ma gandesc la nimic.Odata ce corpul iti este relaxat, iar mintea ta este eliberata de ganduri cel putin 10 secunde vei adormi. Evident, nu iti va iesi din prima, vei avea nevoie de cateva saptamani de exercitiu constant, insa apoi te vei bucura de rezultatele pe care le da aceasta tehnica.