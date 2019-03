Tuse productiva. Ce o cauzeaza si cum scapi de ea

Aceasta manifestare duce la eliminarea factorilor iritanti din corp. Cand tusea este insotita de mult mucus poarta numele de tuse productiva.De cele mai multe ori, tusea productive este rezultatul unor infectii cu microorganisme (bacterii sau virusuri) care conduc la aparitia gripei sau a racelii. Intregul sistem respirator este captusit cu o mucoasa care contribuie la mentinerea umiditatii cailor respiratorii si impiedica ajungerea factorilor iritanti in plamani. Cand te confruncti cu o infectie, corpul produce mai mult mucus decat de obicei. Iar tusea productive contribuie la eliminarea acelui exces din plamani si de pe piept.o Bronsitao Pneumoniao Boala pulmonara obstructiva cronicao Fibroza chisticao AstmIn cazul bebelusilor si a copiilor mici, tusea productiva eeste cauzata de o infectie virala. De asemenea, astmul este cea mai des intalnita cauza. Insa, alti factori care pot contribuie la aparitiatusei productive sunt:– tusea magareasca– inhalarea unor corpuri straine, fum de tigara sau factori iritanti din mediul incojurator– pneumonia (boala ce poate fi periculoasa in cazul bebelusilor si copiilor mici).Diagnosticul este pus de catre medic in urma unui examen fizic. In functie de simptomele suplimentare (febra, pierderea kilgramelor, oboseala cronica), medicul poate cere examene medicale amanuntite:o Radiografiio Teste pentru verificarea functiilor plamaniloro Analize de sangeo Analize de sputaCiteste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.