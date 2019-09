Tuse seaca. Ce o cauzeaza si cum scapi de ea

Tusea este un reflex al organismului care elibereaza caile respiratorii de mucus si alti factori iritanti. Tusea este de doua feluri: productive si neproductiva. Prin tusea productiva se elimina mucus (flegma) care se desprinde din plamani. Tusea neproductiva mai este cunoscuta si cu numele de tuse seaca.De la alergie la reflux gastric, multe cauze pot determina aparitia tusei seci. Insa, indiferent de motiv, tusea seaca poate avea un impact serios asupra calitatii vietii, in special pe timpul noptii. Asadar, cuazele tusei seci sunt:Astmul este o boala care inflameaza caile respiratorii. Tusea asociata astmului poate fi atat productiva, cat si neproductiva. Tusea este un simptom comun in astm, insa nu cel mai important. Desi exista un tip de astm (astmul tusigen) care se manifesta prin tuse seaca, uscata.- Suierat- Respiratie scurta- Durere in piept- Probleme cu somnul din cauza tusei si a respiratiei suieratoare- Un fluierat cand expiri aerul.- Reflux gastroesofagial- Refluxul gastroesofagial (GERD) este boala care descrie revarsarea acidului gastric in esofag.Acidul gastric irita esofagul si cauzeaza tusea.- Arsuri- Durere in piept- Recurgitarea alimentelor sau a unui lichid amar- Tuse cronica-Senzatie de nod in in gat- Durere in gat- Dificultati la inghitireCiteste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.