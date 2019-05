Ulei de canepa. Beneficii, utilizari si contraindicatii

Ulei de canepa beneficiiExtras din canepa, uleiul contine un nivel echlibrat de Omega3 si Omega6, acizi grasi cruciali pentru sanatatea pielii. In plus, acidul linoleic ajuta la reducerea inflamatiilor si a simptomelor acneei.Mai mult, vitamina E continuta de canepa este un element antioxidant esential in mentinerea sanatatii pielii, in special, si a organismului, in general. Consumand alimente bogate in antioxidanti, iti protejezi corpul impotriva radicalilor liberi.Uleiul de canepa contine ceramide, grasimi care mentin sanatatea membranelor celulare. Ceramidele ajuta parul sa fie hidratat. Fie ca utilizezi ulei de canepa in mancare, fie ca il utilizezi ca masca, parul va fi mai sanatos si mai stralucitor.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.