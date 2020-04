Un medicament antiparaziti omoara coronavirusul in 48 de ore

Este vorba despre Ivermectina, pusa pe piata in 1975. Medicamentul folosit de australieni, avea pana nu demult un destin modest, fiind utilizata pentru indepartarea paduchilor si tratarea scabiei, informeaza Mediafax.Prezenta pe piata si sub denumirea de Stromectol, Ivermectina a anihilat noul coronavirus intr-o cultura de laborator in 48 de ore.Cercetatorii sustin ca efectele medicamentului sunt vizibile chiar dupa 24 de ore. Ei urmeaza sa afle in continuare cum anume actioneaza Ivermectina asupra virusului si sa stabileasca doza optima pentru a fi administrata pentru tratarea oamenilor.Cum obtinerea unui vaccin este un proces indelungat, gasirea unui medicament eficient impotriva COVID-19 este o directie mai accesibila, abordata de epidemiologi si cercetatori din mai multe tari.