Un nou sezon, o noua problema: gastroenterita

Una dintre problemele de care incercam sa ne tinem departe in timpul verii sunt infectiile gastrointestinale, mult mai frecvente in aceasta perioada pentru ca, din cauza caldurii, alimentele se altereaza mai repede, iar contaminarea este mai usoara.Gastroenterita este o boala infectioasa provocata de virusuri, bacterii, ciuperci sau paraziti si care duce la iritarea si inflamarea mucoasei stomacale si/sau a tractului intestinal.Cele mai frecvente virusuri care cauzeaza gastroenterita sunt rotavirusurile, adenovirusurile, calcivirusurile, astrovirusurile, norovirusul (Norwalk) si se transmit prin contact direct cu o persoana infectata.Cea de a doua cauza a gastroenteritei o reprezinta bacteriile, cele mai intalnite fiindsi. Acestea se transmit mai ales prin alimente, apa contaminata, igiena necorespunzatoare a mainilor.Simptomele gastroenteritei sunt: diareea, varsaturile, crampele abdominale, febra, durerile de cap, apatia si lipsa poftei de mancare.Chiar daca la inceput diareea poate fi moderata, ea se poate inrautati. Tocmai de aceea este important sa urmarim frecventa scaunelor. Cand ar trebui sa luam masuri? Atunci cand scaunele sunt apoase, cu mucus si foarte dese sau cand observam prezenta sangelui in scaun este indicat sa ne adresam medicului pentru ca diareea duce foarte usor la deshidratare. Semnele deshidratarii sunt: limba si buze uscate, piele uscata, mictiuni rare, ochi uscati si adanciti in orbite, iritabilitate, oboseala, apatie, paloare, somnolenta.Hidratarea optima –prin varsaturi, febra si diaree, pierdem multe lichide, motiv pentru care este necesara o hidratare care sa substituie pierderile de apa si electoliti – se va acorda o atentie deosebita acestui aspect.Regim alimentar specific, care trebuie mentinut aproximativ 2 saptamani dupa ce simptomele enterocolitei dispar.Scaderea febrei cu ajutoul antitermicelor.Tratarea cauzei diareei cu antidiareice specifice care actioneaza prin captarea si eliminarea bacteriilor, virusilor, toxinelor si care impiedica pierderea de apa si electroliti. Pentru aceasta va recomandam, un dispozitiv medical destinat tratamentului simptomatic al diareei acute si cronice la copii (inclusiv nou-nascuti) si adulti. Stoptrans med protejeaza mucoasa digestiva, adsoarbe si capteaza toxinele, virusurile, bacteriile favorizand eliminarea agentilor patogeni care provoaca diaree si impiedica pierderea de apa si electroliti.De asemenea, specialistii ne recomanda pentru refacerea florei intestinale, afectata din cauza patogenilor care au provocat diareea, sa luam si un sinbiotic. Bonflor plicuri (plicuri si capsule) ofera aportul de bacterii lactice benefice florei intestinale sanatoase, ajutand la normalizarea tranzitului intestinal.Daca simptomele dureaza mai mult de 1-2 zile adresati-va medicului!